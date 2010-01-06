ارتقای سطح فعالیتهای دینی و فرهنگی نیازمند نوآوری و خلاقیت مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت‌الاسلام مسعود صفی ‌یاری ظهر چهارشنبه در دومین نشست هم‌اندیشی مدیران ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان اظهار داشت: ارتقای سطح فعالیتهای دینی و فرهنگی در استان کردستان نیازمند نوآوری و خلاقیت مدیران است.

وی خاطرنشان کرد: جامعه دینی و اسلامی ما برای پیشبرد اهداف و رسیدن به تعالی دینی و معنوی نیازمند همت و تلاش بیش از پیش مسئولان است و اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان به عنوان دستگاهی فرهنگی باید رسالت خود را در زمینه گسترش فعالیت‌های دینی و فرهنگی انجام دهد .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان تعامل و همکاری بین مدیران ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای تابعه را ضروری خواند و بر توجه بیش از پیش به مباحث دینی و برنامه‌ های فرهنگی تاکید کرد و گفت: برنامه اصلی ما این است که در زمینه ارتقا وضعیت فرهنگی و دینی مردم اقدام کنیم .

حجت الاسلام صفی یاری ضمن تقدیر از فعالیتهای صورت گرفته توسط ادارات تابعه در 9 ماهه سال جاری بر رفع نقاط ضعف و تبدیل آن به نقاط قوت تاکید کرد و خواستار رعایت دو اصل اخلاق‌ مداری و قانون مداری در محیط کار شد .

وی همچنین بر تعامل با دستگاه‌های مرتبط و استمرار برگزاری جلسات شئون فرهنگی توسط ادارات تابعه شهرستانهای استان تاکید کرد و افزود: یکی از برنامه های جدی ما این است که از موازی کاری در برنامه ها و اهداف پرهیز کرده و تمامی متولیان فرهنگی در یک راستا حرکت کنند.

در این جلسه گزارش عملکرد فعالیتهای صورت گرفته در خصوص برنامه‌ های مصوب شده سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان، برنامه‌ های هفته وحدت و ماه صفر، هماهنگی برای فرهنگسازی نشست سراسری علما و روحانیون و فعال کردن دفاتر در ارتباط با فراخوان مقاله این نشست سراسری و همچنین برنامه‌های در دست اقدام برای ایام مبارک دهه فجر بررسی و ارزیابی شد .