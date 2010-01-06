برگزاری پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد لطفی نژاد ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تمامی کارآفرینان در عرصه های مختلف اقتصادی در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات و تمامی مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی و کشاورزی که دارای کسب و کارهای کمتر از پنج سال سابقه فعالیت هستند می توانند جهت ثبت نام و شرکت در این جشنواره اقدام کنند.

وی اظهار داشت: چهار جشنواره کارآفرینان برتر برگزار شده و پنجمین دوره آن نیز با هدف ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری و ایجاد فضای تعامل و همکاری میان فعالان عرصه های مختلف اقتصادی در سه بخش برگزار خواهد شد.

لطفی نژاد افزود: وزارت کار و اموراجتماعی با توجه ویژه به امر کارآفرینی همه ساله با برگزاری این مراسم تمامی کارآفرینان را که دارای ابتکارات و خلاقیت و نوآوری در عرصه های اقتصادی هستند و در راستای ترویج نوآوری و اشتغال پایدار گام برمی دارد ، تاکید دارد.