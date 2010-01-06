30 درصد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور روستایی است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مرتضی طاهریان بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی در اراک افزود: رویکرد ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور توسعه این کانونها در مناطق شهری است که در این زمینه بیشتر کانونهایی که در سال جاری راه اندازی خواهند شد در مناطق روستایی قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه بودجه در نظر گرفته شده برای هر کانون فرهنگی و هنری در کشور برای اجرای برنامه های آنان در بخش نقدی ناکافی است، افزود: سالانه به هر کانون به صورت نقدی 350 هزار تومان پرداخت می شود که این رقم برای انجام فعالیت های این کانون ها کافی نیست.

طاهریان با اشاره به اینکه با این وجود کمکهای غیرنقدی خوبی به کانون های فرهنگی و هنری مساجد در کشور صورت می گیرد، اضافه کرد: ارسال تجهیزات از جمله رایانه، تامین کتابهای مورد نیاز، خطوط تلفن و کمکهای اعطایی از طریق استانداری ها به کانونهای فرهنگی و هنری در استانها رسیدگی لازم صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: با احتساب کمکهای غیرنقدی ارائه شده به کانونهای فرهنگی و هنری در سطح کشور هر کانون سالانه بین یک تا 1.5 میلیون تومان اعتبار از ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور دریافت می کند.

به گفته این مسئول، به منظور متمرکز کردن اعتبارات و حمایت بیشتر از این کانون ها، راه اندازی کانون های تخصصی در دستور کار قرار گرفته است که با راه اندازی آن اعتبارات بیشتر و تخصصی به این کانون ها برای اجرایی کردن امور فرهنگی اختصاص می یابد.

طاهریان گفت: استان مرکزی در دو سال گذشته به عنوان یکی از استانهای برتر در حوزه برنامه های فرهنگی مساجد شناخته شده است که این امر با حمایتهای مدیرکل ارشاد و مدیریت مطلوب دبیرخانه کانونهای فرهنگی، هنری مساجد استان مرکزی و همکاران این دبیرخانه میسر شده است.

وی در ادامه تاسیس کتابخانه های مساجد، راه اندازی کتابخانه های باز، اجرای طرح تلاوت نور، تفسیر همراه و اهداء کتب کمک درسی را از جمله فعالیت های ستاد عالی کانون های فرهنگی، هنری مساجد در استان عنوان کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار استان مرکزی نیز گفت: حرکت فعالیت مساجد یکی از ماموریت های اصلی نظام است و به عنوان مرکز تجمع و مشارکت مردمی قلمداد می شود.

ابوالقاسم نصراللهی افزود: حمایت و کمک به مساجد و فعالیت های فرهنگی باید به صورت متمرکز ساماندهی شود.

وی با تاکید بر جلوگیری از کمک های قطره چکانی و افراط و تفریط بعضی نیروها در مساجد گفت: فعالیت های فرهنگی باید در اولویت برنامه های مسجد قرار گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار استان مرکزی کانون های فرهنگی، هنری مساجد را از مراکز فعال جامعه دانست و خاطرنشان کرد: باید برنامه های جامع و مخاطب پسند مساجد فعال به عنوان الگویی در سایر مساجد نیز اجرا شود.

وی به ایجاد روح تعبد در نما و فعالیتهای مساجد تاکید کرد و افزود: رنگ و لعاب دولتی را باید از مساجد حذف کرد و در کارهای معنوی و فرهنگی زمینه را برای مشارکت بیشتر مردم در اجرای امور مساجد فراهم کرد.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی، هنری مساجد استان مرکزی نیز با بیان اینکه هم اکنون 225 کانون فرهنگی هنری مساجد در استان مرکزی فعال است، گفت: احیای کارکردهای اصلی مسجد و رونق بخشیدن به فعالیت کانونهای فرهنگی از مهمترین برنامه های این دبیرخانه است.

محمدرضا جعفری افزود: جوانان بازوان فرهنگی مساجد هستند و مساجدی که در آنها کانون فرهنگی، هنری فعالیت دارد رونق، شور و نشاط بیشتری دارند.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 90 باب کتابخانه در مساجدی که دارای کانون فرهنگی، هنری وجود دارد که پراکندگی از ویژگی های خاص آن است.