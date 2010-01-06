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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۲۴

خبازیان:

توسعه همه جانبه فدراسیون شنا موفقیت این رشته را تضمین خواهد کرد

توسعه همه جانبه فدراسیون شنا موفقیت این رشته را تضمین خواهد کرد

سرمربی تیم ملی شنا با تاکید بر اینکه نگاه فدراسیون شنا توسعه همه جانبه و ارتقای سطح کمی و کیفی این رشته در کشور است، گفت: با توسعه همه جانبه شنا، موفقیت آینده این رشته را تضمین خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مهدی خبازیان با اشاره به رویکرد مثبت سرپرست فدراسیون در خصوص توسعه شنا، تصریح کرد: دیدگاه توسعه پایدار مسئول جدید فدراسیون، قطعا به رشد و توسعه این رشته کمک شایانی خواهد کرد و این مهم می تواند در نهایت باعث پیشرفت و موفقیت‌های آتی تیم ملی شنا شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: این توسعه موجب افزایش کمی شناگران در سطح کشور می شود و این امکان برای سرمربی تیم ملی مهیا می شود که چهره‌های مستعد شنا را از میان جامعه آماری بیشتری انتخاب کند و دیگر ناگزیر نباشیم تا در تیم ملی گلخانه‌ای عمل کنیم.

سرمربی تیم ملی شنا و اولین مدال آور تاریخ شنای ایران در رده جوانان آسیا در خصوص پتانسیل موجود در شنای کشور گفت: در بازی‌های آسیایی 2002 بوسان حتی اجازه اعزام تیم ملی به مسابقات آسیایی داده نشد، در حالی که توانستیم در بازی‌های آسیایی 2006 قطر به فینال مسابقات تیمی آسیا برسیم و در رنکینگ جهانی پیشرفت داشته باشیم. من معتقدم ظرفیت و پتانسیل شنای کشور بسیار زیاد است و نیاز به کار بیشتری دارد.

خبازیان در پایان در خصوص مسابقات شنای بازی‌های آسیایی 2010 گوانگژو یادآور شد: از حالا نمی توان برای سال آینده پیش بینی کرد اما سعی‌مان بر این است که موفق‌تر از قبل باشیم. به نظر من با توجه به سطح بالای بازی‌های آسیایی و حضور تیم‌هایی که در سطح المپیک مطرح هستند، برای مدال آوری در این مسابقات کار بسیار دشواری پیش رو خواهیم داشت و باید با یک برنامه ریزی کامل مهیای این بازی‌ها شویم.

کد مطلب 1012512

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