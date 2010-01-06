بنزین سبز در پایتخت معنوی ایران تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی عرب زاده ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: بنزین سبز جدید، 28 میلیون لیتر معادل 40 درصد صرفه جویی روزانه در مصرف بنزین و 50 درصد آلودگی کمتر هوا را در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: پالایشگاه فرآورده های سبز کار خود را عملا از سه سال پیش آغاز کرد و در مسیر حرکت خود در راستای رفع آلودگی هوای کشور و صرفه جویی در مصرف سوخت و شکستن تحریم های سوختی کشور، روغن های استفاده شده گیاهی و دانه های روغنی گیاهی خوراکی و غیر خوراکی که از خانواده زیست توده ها فرآوری شده را تولید می کند.

عرب زاده اظهار داشت: اکنون در این پالایشگاه ترکیب جدیدی از سوخت سبز به عنوان بنزین سبز برای خودروهای بنزینی برای نخستین بار در دنیا به دست آمده که در صورت مصرف روزانه 70 میلیون لیتر بنزین در کشور قادر خواهیم بود در روز 28 میلیون لیتر در مصرف این سوخت صرفه جویی کرده و به علت حذف 40 درصدی MTBE از سوخت مصرفی خودروهای بنزینی شاهد کاهش 50 درصدی آلودگی هوای کشور خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: این ترکیب انحصاری که زحمات مدیران پالایشگاه در مشهد بوده دارای انرژی حاصل از سوختن برابر با بنزین است و از این لحاظ هیچ گونه کندی در حرکت اولیه خودرو بنزین سوز در صورت استفاده از آن نخواهد بود.

مدیرعامل پالایشگاه فرآورده های سبز افزود: مصرف این سوخت جدید بدون هیچ گونه تغییری در سامانه محرکه و پیشرانه خودروی بنزین سوز امکانپذیر بوده و هیچ آسیبی به خودرو وارد نمی سازد.

وی افزود: سوخت جدید، عمر مفید موتور خودرو را افزایش داده و هزینه های مربوطه را در زمینه تعمیر و نگهداری پایین می آورد.

عرب زاده افزود: بنزین سبز ترکیب ویژه ای از بنزین و سوخت زیست تخریب پذیر پاک است و هم اکنون مراحل تست را پشت سرگذاشته و پالایشگاه فرآورده های سبز قادر است در صورت حمایت دولت این طرح را در سراسر کشور اجرایی و برای نخستین بار در دنیا این کار استثنایی را در ایران عملی سازد.