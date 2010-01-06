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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۲۱

در آستانه جشنواره فیلم فجر/

سیمافیلم با هفت فیلم به جشنواره فجر می‌رود

سیمافیلم با هفت فیلم به جشنواره فجر می‌رود

هفت فیلم از مجموعه آثار ارسالی مرکز سیمافیلم برای حضور در بخش مسابقه ویدئو سینمای بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر پذیرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های تلویزیونی "اسرار پدری" به کارگردانی سیدمسعود اطیابی و تهیه‌کنندگی یدالله شهیدی ، "چیزی شبیه معجزه " به کارگردانی حسن برزیده و تهیه‌کنندگی امیرعباس کنی، " در آغاز یک روز" به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه‌کنندگی پژمان لشگری پور، "ساعت گیج زمان" به کارگردانی فرزاد موتمن و تهیه‌کنندگی ابراهیم زاهدی‌فر، "سرگیجه " به کارگردانی مسعود آب پرور و تهیه‌کنندگی علی اکبر رضایی، " قصه‌ها و واقعیت‌ها" به کارگردانی حجت قاسم زاده اصل و تهیه‌کنندگی محمدرضا تخت کشیان و مستند " زاگرس " به کارگردانی  و تهیه‌کنندگی منوچهر طیاب  نمایندگان مرکز سیما فیلم در این رویداد هنری خواهند بود.

بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر پنج تا پانزده بهمن برگزار می‌شود.

کد مطلب 1012514

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