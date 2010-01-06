به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های تلویزیونی "اسرار پدری" به کارگردانی سیدمسعود اطیابی و تهیه‌کنندگی یدالله شهیدی ، "چیزی شبیه معجزه " به کارگردانی حسن برزیده و تهیه‌کنندگی امیرعباس کنی، " در آغاز یک روز" به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه‌کنندگی پژمان لشگری پور، "ساعت گیج زمان" به کارگردانی فرزاد موتمن و تهیه‌کنندگی ابراهیم زاهدی‌فر، "سرگیجه " به کارگردانی مسعود آب پرور و تهیه‌کنندگی علی اکبر رضایی، " قصه‌ها و واقعیت‌ها" به کارگردانی حجت قاسم زاده اصل و تهیه‌کنندگی محمدرضا تخت کشیان و مستند " زاگرس " به کارگردانی و تهیه‌کنندگی منوچهر طیاب نمایندگان مرکز سیما فیلم در این رویداد هنری خواهند بود.

بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر پنج تا پانزده بهمن برگزار می‌شود.