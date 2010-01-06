رفع مشکل فضای نمازخانه و سالنهای ورزشی در مدارس

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی اصغر یزدانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان اظهار داشت: با توجه به رویکرد فرهنگی دولت در چند سال اخیر این سازمان به طور جدی به دنبال توسعه فضاهای فرهنگی در کشور است.

وی با بیان اینکه اقدامات مطلوبی در زمینه توسعه فضاهای فرهنگی در کشور صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: این سازمان در تلاش است که کارکرد این فضاها را نسبت به گذشته مورد ارزیابی قرار دهد و آنها را فعال تر کند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه باید رویکرد فضاهای فرهنگی در کشورتغییر کند، عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر بعضی از اماکن فرهنگی قابلیت لازم را ندارند و به لحاظ فضا و تجهیزات از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند.

یزدانی همچنین با اشاره به وضعیت نمازخانه ها در مدارس کشور، بیان داشت: این وزارت خانه به طور جد به دنبال حل مشکل کمبود فضاهای نمازخانه های مدارس کشور است.

وی با بیان اینکه ایجاد نمازخانه ها در مدارس به تناسب هر استان و شرایط موجود و اولویت بندیهای مخصوص است، عنوان کرد: اولویت در ساخت و ایجاد نمازخانه در مدارس بر اساس مدارس پرجمعیت و جاههایی که دسترسی کمتری به مسجد دارند می باشد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به ایجاد فضاهای ورزشی در مدارس کشور، بیان داشت: با توجه به توافقاتی که وزرات آموزش و پرورش با سازمان تربیت بدنی داشته است تلاش بر این است که در هر مدرسه یک سالن ورزشی ساخته شود.

یزدانی یادآور شد: همچنین در این زمینه وزارت آموزش و پرورش یک پست قائم مقام را در زمینه تربیت بدنی و سلامت منصوب کرده است تا از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه این وزارتخانه در زمینه ساخت فضاهای ورزشی سعی در به اتمام رساندن پروژه های نیمه تمام دارد، خاطر نشان کرد: وزارت آموزش و پرورش با همکاری استانداران در استانها و سازمان نوسازی مدارس اقداماتی را در این زمینه انجام داده است و همچنین پروژه های جدید را نیز در دستور کار دارد.