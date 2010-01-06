عملیات اجرایی بیمارستان تخصصی ایلام بزودی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، یدالله راستگو ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایجاد بیمارستان 33 تختخوابی یکی از مهمترین نیازهای جدی بخش درمان ایلام است که تا پایان سال جاری عملیات اجرایی آغاز می شود.

وی بیان داشت: یک سوم جمعیت استان ایلام تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و احداث این مرکز تخصصی در ایلام ضروری است.

این مسئول با اشاره به اینکه به تازگی درمانگاه دندانپزشکی وابسته به تامین اجتماعی در شهرستان دهلران از توابع استان ایلام به بهره برداری رسیده است، خاطرنشان کرد: تعداد درمانگاه ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی در استان ایلام در سالهای گذشته افزایش یافته است.

راستگو یادآور شد: بیمارستان 33 تختخوابی ایلام در زمینی به مساحت هفت هزار و 200 متر مربع ساخته می شود.

استان ایلام دارای 550 هزار نفر جمعیت است.