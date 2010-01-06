206 مرکز تحقیق و توسعه در بخش صنایع و معادن خراسان رضوی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پروانه ندا ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در 9 ماهه گذشته سال جاری با صدور11 فقره گواهی و پروانه تحقیق و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع و معادن خراسان رضوی به 206 واحد رسید.

سرپرست اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: فعالیت واحدهای فوق انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه صنایع مختلف شامل غذایی، شیمیایی، برق و الکترونیک، فلزی، کانی ها، غیر فلزی، نساجی و چرم و صنایع معدنی است.

ندا خاطرنشان کرد: بر اساس بند 8 ماده 148 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای تولیدی دارنده گواهی تحقیق وتوسعه خواهند توانست با رعایت مقررات مربوطه کلیه هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی خود را جز هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی خود محسوب کنند.

رئیس اداره امور صنعتی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی نیز گفت: طی 9 ماهه گذشته سال جاری 378 پروانه بهره برداری صنعتی با بیش از پنج هزار و 490 میلیارد ریال سرمایه گذاری برای بخش خصوصی در خراسان رضوی صادر شد.

ابراهیم ناصری افزود: طرحهای فوق شامل صنایع غذایی، شیمیایی، غیرفلزی و فلزی، لاستیک و پلاستیک، ماشین سازی و تجهیزات، نساجی و چرم، خودرو و نیرومحرکه، بسته بندی و سلولزی، برق و الکترونیک و صنایع معدنی است که در شهرستانهای مشهد، نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام، سبزوار، قوچان، خلیل آباد، کاشمر، گناباد، سرخس، چناران، بجستان، فریمان، خواف، جوین، زاوه ، خواف، جغتای، تایباد، بردسکن، مه ولات و رشتخوار به بهره برداری رسیده و شش هزار و 667 نفر را بطورمستقیم مشغول بکار کرده است.

رئیس اداره امور صنعتی سازمان صنایع و معادن استان خبر از افزایش 10 درصدی سرمایه گذاری و شش درصدی اشتغال طرحهای بهره برداری شده صنعتی نسبت به مدت مشابه در سال 87 داد و افزود: این امر بیانگر رویکرد کارآفرینان به سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن است.