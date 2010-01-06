باید از ظرفیت فکری نخبگان قم در تبیین اهداف انقلاب استفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم وی‍ژه بزرگداشت یوم الله دهه فجر سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با بیان اینکه قم باید همواره در دفاع از انقلاب و آرمان‌های نظام پیشرو باشد بر ضرورت تلاش دستگاه های اداری و نهادهای استان در جهت برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم دهه فجر سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد و افزود: سهم قم باید در تمامی برنامه‌های مربوط به انقلاب اسلامی بویژه دهه فجر و یوم الله 19 دی ویژه و متفاوت از سایر استان ها باشد.



وی با تاکید بر ضرورت تبیین اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نسل های جوان، ظرفیت‌های فکری و فرهنگی قم را برای پرداختن به این وجه انقلاب مورد اشاره قرار داد و افزود: باید از ظرفیت‌های فکری و فرهنگی نخبگان قم به ویژه توان حوزه‌های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی استان در زمینه تبیین و تقویت بیش از پیش مبانی، اهداف و ماهیت فرهنگی، علمی انقلاب اسلامی استفاده کرد.



دهناد با اشاره به شرایط خاص انقلاب اسلامی در مقایسه با سایر انقلاب‌ها و نهضت‌ها گفت: انقلاب اسلامی در برهه‌ای از زمان به پیروزی رسید که هیچ اتفاق و اقدامی بدون اراده و خواست ابرقدرتهای شرق و غرب امکان تحقق عملی نداشت.



وی افزود: در چنین شرایط زمانی، حضرت امام خمینی (ره) پایه و بنیان انقلابی را پایه گذاری کرد که هدف اصلی آن استقرار حاکمیت اسلامی، ارزش های دینی و نفی ظلم، بی عدالتی و ارزشهای ضد دینی بود.



معاون استاندار با اشاره به نقش قم در شکل گیری نهضت انقلاب اسلامی اظهار داشت: قم به عنوان خاستگاه اصلی انقلاب اسلامی نقش مهمی را در پیروزی، تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی داشته و دارد.



دهناد به تلاش مستمر دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی اشاره و افزود: هیچ انقلابی به اندازه انقلاب اسلامی دشمن نداشته زیرا انقلاب اسلامی از همان ابتدای پیروزی بعنوان خاری به چشم دشمنان بوده است.



وی تصریح کرد: امروز دشمنان مبانی نظام و انقلاب ما را مورد هدف قرار داده اند و هرچه زمان بر انقلاب گذشته شدت و عمق کینه و عداوت دشمنان نسبت به آن فزونی یافته است.



بیت حضرت امام‌(ره) در قم غبار روبی می‌شود



در این جلسه رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم نیز طی سخنانی با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های اداری استان در جهت برگزاری هر چه با شکوه‌تر مراسم سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: برابر دستور‌العمل ارسالی از مرکز، ستاد دهه فجر استان با 24 کمیته اجرایی فعال خواهد شد.



نصرت الله لطفی برگزاری مراسم ویژه آغاز دهه فجر در بیت حضرت امام (ره)، غبار روبی مزار شهدا، برگزاری یادواره شهدای انقلاب اسلامی و راهپیمایی یوم الله 22 بهمن را از مهمترین برنامه‌های دهه فجر استان امسال نام برد.