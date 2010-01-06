ساخت 140 نمازخانه بین راهی در جوار بارگاه امامزادگان استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت ‌الاسلام سید محمد باقر حسینی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در اراک افزود: در استان مرکزی بیش از 270 بقعه متبرکه امامزادگان واجب التعظیم (ع) وجود دارد که اکثر آنها در راه های مواصلاتی استان قرار دارند که اداره اوقاف استان مرکزی به منظور رفاه حال مسافران و زائران اقدام به تجهیز و ساخت نمازخانه ها کرده است.



وی افزود: هزینه ساخت و تجهیز این نمازخانه ها از محل نذورات مردمی زائران و عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) تأمین می‌شود.



معاون فرهنگی اداره کل اوقاف ‌و امور خیریه استان مرکزی در ادامه از احداث 70 بنای مسجد در سال ‌جاری در استان مرکزی خبر داد و گفت: ساخت 116 مسجد در دستور کار اداره کل اوقاف ‌و امور خیریه استان مرکزی در سال ‌جاری بوده است که از این تعداد 70 مسجد تکمیل و 46 مسجد نیز تا پایان سال‌ کامل خواهد شد.



حجت الاسلام حسینی اضافه کرد: اداره اوقاف و امور خیریه استان مرکزی کمک هزینه بازسازی برای 466 مسجد را نیز در سال ‌جاری پرداخت کرده است.