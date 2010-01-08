شرایط آموزش چهار هزار نفر ساعت برای رانندگان در گیلان فراهم شد

سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آموزشهای بیشتردر مورد نحوه بسته بندی بار، اخلاق حرفه ای، گماردن مدیر فنی برای شرکتهای حمل و نقل برای کنترل کردن خودرو قبل از سفر و انجام آزمایشهای مورد نظر است.

وی همچنین با اعلام اینکه در 70 درصد تصادفات عامل انسانی دخیل است، اظهارداشت: در استان گیلان بیش از 33 نقطه پرحادثه در طول مسیرهای ارتباطی به دوربین‌ های نظارتی و شناسگر مجهز می شوند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان در ادامه افزود: به واسطه موقعیت جغرافیایی در شهرستان رودبار شرکت حمل و نقل بین استانی وجود ندارد و ساکنان رودبار و منجیل ناچارند از اتوبوسهای عبوری استفاده کنند.

وی عنوان کرد: سامانه پیام کوتاه 3000143 آماده دریافت تمامی پیشنهادات و انتقادات مربوط به بخش مسافربری است و از زمان راه اندازی این سامانه برنامه ریزی بهتری در زمینه جابجایی مسافر انجام شده است.

جیفرودی در مورد واگذاری ساخت مجتمع های خدماتی بین راهی به بخش غیر دولتی نیزاظهار داشت: یک مورد از 32 مجتمع خدماتی بین راهی که موافقت اصولی آنها صادر شده در حال ساخت است و از 15 تا 99 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که بزودی به بهره برداری می رسد.

وی بیان داشت: همچنین دو مجتمع خدماتی بین راهی در گذشته از سوی سازمان حمل و نقل و پایانه های استان به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل پایانه های گیلان ادامه داد: تمامی خودروهای سنگین در دو مرکز خدمات مکانیزه ایمنی وسائط نقلیه که در سطح استان فعال است، معاینه فنی می شوند.