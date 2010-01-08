محمد پرحلم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه دومین دوره مسابقه سراسری قصص با استقبال چشمگیر داستان نویسان روبرو شده است، افزود: از لحاظ شرکت کنندگان نیزبا توجه به اینکه شبکه یک سیما همکاری خوبی در زمینه پخش آگهی این مسابقه داشت و همچنین گستردگی ارسال فراخوان برای نویسندگان سراسر کشور تعداد شرکت کنندگان نسبت به دور اول به چهار برابر افزایش یافته است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه مسابقه سراسری قصه های کوتاه بر اساس قصه های قرآنی چگونه شکل گرفته است، اظهارداشت: از آنجائیکه قرآن کریم منبع لایزال و نامتناهی فیض الهی است و می تواند به راحتی انسانها را به سر چشمه های معرفت الهی برساند، بهره گیری از این اثر شگرف به هنرمند و نویسندگان وسعت فکری می بخشد همچنان که مولانا شاعر شهیر کشور با بهره گیری از همین آیات مثنوی معنوی یکی از بزرگترین آثارادبی دنیا را خلق کرد و پس از گذشت هشتصد سال کماکان تازگی و به روز بودن این اثر، جهان را خیره کرده است.

معاون فرهنگی حوزه هنری گیلان ادامه داد: آنچه که مشهود است متاسفانه ما بر خلاف غربی ها به داشته های خود آن چنانکه باید و شاید رجوع نمی کنیم به همین خاطر حوزه هنری گیلان در سالهای اخیر برای آشنایی بیشتر نویسندگان جوان با داشته های دینی و ادبی گذشته این آب و خاک علاوه بر برگزاری مسابقه سراسری داستان کوتاه براساس قصه های قرآن کریم طرح " داستانهای کهن انسان های مدرن " را که داستان نویسی با الهام از ادبیات کهن ایران است را اجرا می کند که امیدواریم در راستای جشنواره های مختلف این نوع مسابقه ها و جشنواره های هدفمند جایگاه خود را در کشور و بین نویسندگان پیدا کند.

وی گفت: مرکز آفرینش های ادبی همواره در بخش های مختلف این دوره از مسابقه نقش حمایتی خود را به خوبی ایفا کرده و همچنین داوری این مسابقه بر عهده مرکز آفرینش های ادبی گذاشته شد که با توجه به تعداد بالای آثاررسیده ابتدا حمید قاسم زادگان، ابوذرکریمی و مسعود ملک یاری به عنوان هیئت انتخاب نزدیک به پنجاه اثر را برای داوری نهایی در اختیار صابر امامی، فیروز زنوزی جلالی و خسرو آقا یاری گذاشتند که آنان نفرات برگزیده را معرفی کردند.

پرحلم در خصوص میهمانان ویژه این مراسم قرآنی نیز اظهارداشت: دراین مراسم علاوه برای رییس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، رییس حوزه هنری، هیئت داوران که همگی از داستان نویسان خوب کشور هستند، میزبان هنرمندان سرشناس نیز خواهیم بود که تا کنون حضور فرج الله سلحشور فیلم ساز برجسته کشور و کارگردان فیلم یوسف پیامبر دراین برنامه قطعی شده است. است.

وی بیان داشت: در نخستین دوره این مسابقه که برای اولین بار با این موضوع خاص در کشور برگزار شده بود خوشبختانه مجموعه ای از این داستانها با عنوان " این شمع در آفتاب " منتشر شده است که به یاری خداوند متعال به زودی جلد دوم این مجموعه نیز منتشر خواهد شد.

معاون فرهنگی حوزه هنری گیلان ادامه داد: آیین اختتام دومین دوره مسابقه سراسری داستان کوتاه بر اساس قصه های قرآن کریم ( قصص) 17 دی ماه ساعت 16 در سالن اجتماعات محیط زیست استان گیلان با حضور مسئولان کشوری، استانی، هنرمندان و نویسندگان برگزیده کشوری از سوی واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری گیلان برگزار خواهد شد.