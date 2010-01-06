به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس درخواست یک فوریت این طرح با 136 رای موافق، 27 رای مخالف و 12 رای ممتنع تصویب شد.

در صورت تصویب نهایی این طرح سازمان ثبت اسناد کشور موظف می شود تا پایان سال 1390 برای ساختمان های مسکونی و اراضی مزروعی که تا پایان سال 80 به صورت قولنامه ای و سند عادی خریداری شده است، سند مالکیت صادر کند.

گفتنی است با توجه به اینکه مهلت قانونی قبلی در این باره در سال 83 به پایان رسیده است در تبصره این طرح پیش بینی شده است سازمان ثبت اسناد ضمن اطلاع رسانی متقاضیانی را که در سال 83 تا کنون پرونده تشکیل داده و در انتظار صدور سند مالکیت هستند در اولویت قرار دهد.

در حال حاضر و از سال 83 تا کنون مهلت قانوین صدور سند مالکیت برای املاکی که به صورت قولنامه یا سند عادی خریداری شده اند، به پایان رسیده و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از پذیرفتن تقاضای اشخاص خوداری می کند.