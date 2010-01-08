حجم صادرات چمدانی از گمرک آستارا به 13 هزار تن رسید

سعید حاج فیروز آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان کالا شامل مواد غذایی، شوینده ها، لباس، کنسرو، محصولات پلاستیکی، میوه و تره بار، انواع نوشابه و گل و گیاه بوده است.

وی با اشاره به افزایش 20 درصدی وزن کالاهای چمدانی اظهار داشت: این کالاها بیشتر توسط مرزنشینان مناطق آستارا و لنکران جمهوری آذربایجان که بدون دریافت روادید و با استفاده از دفترچه های گذر مرزنشینی به ایران می آیند، به این کشور همسایه حمل می شود.

مدیرکل گمرک آستارا ارزش صادرات چمدانی در این مدت را 22 میلیون و17 هزار و907 دلار اعلام کرد و افزود: درقالب تجارت چمدانی به اتباع کشورهای خارجی اجازه داده می شود تا به طور آزاد کالاهای ساخت ایران را به صورت مسافری به خارج از کشور حمل کنند.

وی با اشاره به افزایش 25 درصدی صادرات چمدانی 9 ماهه نخست سال 88 نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهارداشت: مرز آستارا در شمال استان گیلان به دلیل مجاورت با یک حوزه پرجمعیت جمهوری آذربایجان از موقعیت منحصر بفردی برای توسعه تجارت چمدانی برخوردار است.

حاج فیروز آبادی دلیل رونق صادرات چمدانی در این گمرک را، ارزان بودن کالاهای ایرانی در مقایسه با کالاهای خارجی که در سال جاری نیز به دلیل بحران جهانی اقتصاد تا حد زیادی با افزایش قیمت مواجه بوده عنوان کرد.

وی ادامه داد: دریک دهه گذشته مرز آستارا بیشترین عملکرد را از نظر تجارت چمدانی در میان دیگر مرزهای کشور داشته است.

مدیرکل گمرک آستارا یاد آورشد: در این مدت همچنین 375 هزار و 242 نفر مسافر از طریق گمرک آستارا تردد کرده اند که 187 هزار و 188 نفر آنان از کشورخارج و 188 هزار و 54 نفر نیز به کشور وارد شده اند.