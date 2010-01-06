شهرهای جدید در مازندران ایجاد نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدعیسی هاشمی حیدری ظهر چهارشنبه در گردهمایی طرح نظام فنی روستایی در سالن هلال احمر ساری افزود: در فرآیند توسعه، شهرهای مدرن و پسامدرن را تجربه می کنیم اما آرمانی برای توسعه روستاها نداریم.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از مصوبات کارگروه مسکن دستگاه ها و مردم خواستار تصویب ایجاد شهرها در استان هستند که صحیح نیست.

وی با بیان اینکه تغییر روستا به شهر مشکلات حوزه اجتماعی را رفع نخواهد کرد، گفت: باید با همکاری دهیاران و شوراهای روستاها به بررسی مشکلات موشکافانه در سر راه توسعه روستاها باشیم.

هاشمی با اشاره به اینکه حدود سه هزار و 200 روستا در سطح استان وجود دارد، گفت: از این تعداد حدود دو هزار و 200 روستا دارای سکنه بالای 20 خانوار هستند.

وی بیان کرد: هزار و 400 روستا نیاز به طرح هادی دارند و طرحی که بتواند نیازهای یک زندگی خوب را طی منحنی توسعه روستاها در قابل همان روستا فراهم کند.

معاون عمرانی استانداری مازندران بیان داشت: طرح هادی، نقشه راه توسعه روستاهاست که در قالب مشارکت و فرآیند عمومی به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه نقاط ضعف زیادی در بررسی و تصویب طرحهای هادی وجود دارد، گفت: فرهنگ روستایی باید با طرح هادی عجین شود.

وی افزود: ناهماهنگی بین مشاور طرح، بنیاد مسکن و کسانی که باید این طرحها را تصویب می کرند وجود داشت که با تصویب طرح دوباره پس از یک ماه مغایرتهای طرح به کارگروه بر می گشت.

هاشمی بیان کرد: در بررسی طرح و انتخاب مشاوران باید دقت لازم صورت گیرد و با نگاه فرهنگی طرح هادی ارتقا یابد.