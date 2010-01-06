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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۲۱

شهرهای جدید در مازندران ایجاد نمی شود

شهرهای جدید در مازندران ایجاد نمی شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری مازندران با تاکید بر فراهم ساختن زیرساختهای مورد نیاز در روستاها، گفت: قرار نیست شهر جدیدی در استان مازندران ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدعیسی هاشمی حیدری ظهر چهارشنبه در گردهمایی طرح نظام فنی روستایی در سالن هلال احمر ساری افزود: در فرآیند توسعه، شهرهای مدرن و پسامدرن را تجربه می کنیم اما آرمانی برای توسعه روستاها نداریم.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از مصوبات کارگروه مسکن دستگاه ها و مردم خواستار تصویب ایجاد شهرها در استان هستند که صحیح نیست.

وی با بیان اینکه تغییر روستا به شهر مشکلات حوزه اجتماعی را رفع نخواهد کرد، گفت: باید با همکاری دهیاران و شوراهای روستاها به بررسی مشکلات موشکافانه در سر راه توسعه روستاها باشیم.

هاشمی با اشاره به اینکه حدود سه هزار و 200 روستا در سطح استان وجود دارد، گفت: از این تعداد حدود دو هزار و 200 روستا دارای سکنه بالای 20 خانوار هستند.

وی بیان کرد: هزار و 400 روستا نیاز به طرح هادی دارند و طرحی که بتواند نیازهای یک زندگی خوب را طی منحنی توسعه روستاها در قابل همان روستا فراهم کند.

معاون عمرانی استانداری مازندران بیان داشت: طرح هادی، نقشه راه توسعه روستاهاست که در قالب مشارکت و فرآیند عمومی به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه نقاط ضعف زیادی در بررسی و تصویب طرحهای هادی وجود دارد، گفت: فرهنگ روستایی باید با طرح هادی عجین شود.

وی افزود: ناهماهنگی بین مشاور طرح، بنیاد مسکن و کسانی که باید این طرحها را تصویب می کرند وجود داشت که با تصویب طرح دوباره پس از یک ماه مغایرتهای طرح به کارگروه بر می گشت.

هاشمی بیان کرد: در بررسی طرح و انتخاب  مشاوران باید دقت لازم صورت گیرد و با نگاه فرهنگی طرح هادی ارتقا یابد.

کد مطلب 1012529

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