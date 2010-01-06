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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۲۹

چهار پروژه پدافند غیرعامل در مشهد به بهره برداری رسید

مشهد - خبرگزاری مهر: چهار پروژه پدافند غیرعامل با حضور مسئولان استانی در محل شرکت مدیریت تولید برق مشهد و مدیریت تولید برق طوس افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، موسی الرضا اسماعیلی مقدم مدیر دفتر حراست و رئیس پدافند غیرعامل برق خراسان ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح این پروژه ها گفت: پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات است.

اسماعیلی مقدم خاطرنشان کرد: این چهار پروژه با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

چهار پروژه پدافند غیرعامل با حضور معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی، فخرنبوی مدیرعامل برق خراسان و معاونان شرکت در محل شرکت مدیریت تولید برق مشهد و مدیریت تولید برق طوس افتتاح شد. 

کد مطلب 1012533

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