چهار پروژه پدافند غیرعامل در مشهد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، موسی الرضا اسماعیلی مقدم مدیر دفتر حراست و رئیس پدافند غیرعامل برق خراسان ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح این پروژه ها گفت: پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات است.

اسماعیلی مقدم خاطرنشان کرد: این چهار پروژه با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

چهار پروژه پدافند غیرعامل با حضور معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی، فخرنبوی مدیرعامل برق خراسان و معاونان شرکت در محل شرکت مدیریت تولید برق مشهد و مدیریت تولید برق طوس افتتاح شد.

