عملکرد دولت در ایجاد زیر ساختهای مناطق آزاد بسیار ضعیف است

حسن خسته بند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مناطق آزاد کشور به روشهای مختلف بصورت غیر قانونی یکسری درآمدهای ایجاد کرده اند که این مساله در گذشته بازتاب خیلی بدی داشته است.

وی ادامه داد: این مناطق به جای اینکه پرارزش کالا یا ورود تکنولوژی را در پیش بگیرند با ورود کالا به داخل کشور تولیدات داخلی را تحت تاثیر قرار داده که اصلا با اهداف مناطق آزاد سازگار نیست.

خسته بند اظهارداشت: در دنیا مناطق آزاد به عنوان یک پایگاه محکم پردازش کالا، صادرات کالا و همچنین ورود تکنولوژی، ترانزیت و تجارت چمدانی در نهایت توسعه هر منطقه بسیارحائز اهمیت است.

وی تاکید کرد: هرجای دنیا که منطقه آزاد ایجاد شده درآن مناطق توسعه، کاهش بیکاری، جذب توریست، ورود تکنولوژی به داخل کشور و بسیاری از منافع ملی به خوبی تامین شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه نقش منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی در توسعه اقتصادی استان چیست، افزود: مناطق آزاد زمانی تصویب می شوند که حتما باید توجیح اقتصادی، مالی و فنی داشته باشند.

وی گفت: منطقه آزاد انزلی با توجه به مزیتهای همچون سابقه 200 ساله بندر و گمرک، وجود کشورهای حاشیه دریای خزر، ظرفیتهای منطقه، جمعیت بالا، دسترسی به آبهای آزاد، حمل و نقل ارزان و همچنین توسعه کریدور شمال جنوب به تصویب رسیده است.

خسته بند عنوان کرد: منطقه آزاد انزلی علاوه بر شهرستان انزلی برای استان گیلان و کشوربسیار حائز اهمیت است چرا که می تواند ارتباط ایران را با کشورهای حاشیه خزر و همچنین کشورهای اروپای وصل کند.

وی یاد آورشد: در حال حاضر حداقل 50 میلیون تن کالا از طریق دریای سیاه به اروپا حمل می شود که اگر این میزان کالا ازمسیر انزلی به اروپا که 11 هزار کیلومتر نزدیک است، 35 تا 50 درصد قیمت حمل کالا ارزانتر و همچنین 23 روز درزمان صرفه جویی می شود.