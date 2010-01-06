46 دفتر نظام فنی روستایی در مازندران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جعفری بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه گردهمایی یکروزه طرح نظام فنی روستایی در جمع خبرنگاران افزود: کانون کاردان های فنی استان دارای سه هزار عضو در رشته های معماری، عمران، برق، مکانیک، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک است.

وی در خصوص نحوه عضوپذیری این کانون اظهار داشت: مطابق قانون افراد دارای مدرک کاردانی به عنوان عضو پذیرفته که پس از گذراندن دوره و شرکت در آزمون می توانند پروانه پایه سه اشتغال را کسب کنند.

وی افزود: کانون کاردانهای فنی ساختمان که یکی از متولیان اصلی طرح نظارت بر ساخت و سازهای روستاهای مازندران است، بر اساس مصوبات کمیته چهار نفره استان و نظارت مالی بنیاد مسکن، مدیریت و تدوین قوانین را بر عهده دارد.

رئیس کانون کاردان های فنی ساختمان مازندران تصریح کرد: در تمام سه هزار و 200 روستای استان، نظارت بر ساخت و سازها صورت می گیرد و برای این منظور 46 دفتر نظام فنی روستایی دایر شده است.

وی بیان داشت: وامهای ساخت و ساز مسکن روستایی به شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت نیز تعلق خواهد گرفت که نظارت آن بر عهده نظام فنی روستایی است.

رئیس کانون کاردان های فنی ساختمان مازندران تصریح کرد: در سه سال گذشته مازندران به عنوان یکی از استان های موفق در امر ساخت و ساز روستایی بوده که سال گذشته نیز در حوزه مقاوم سازی و ایمنی ساختمان و رعایت مقررات ملی ساختمان موفق به کسب رتبه اول کشوری شد.