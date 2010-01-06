سینما جام جم یزد برای اکران نوروزی بازسازی می ‌شود

فهیمه سهیلی ‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: به دنبال مرمت و بازسازی اساسی و گسترده سینماها در نقاط مختلف کشور که طی چهار سال اخیر توسط موسسه سینماشهر انجام گرفته است، بهسازی سینما جام جم استان یزد نیز هفته گذشته با حمایت، نظارت و مشارکت این موسسه آغاز شد.

وی افزود: سینما جام جم پس از انجام مراحل مختلف ساخت و ساز، 15 اسفندماه سال جاری با 400 صندلی و همزمان با اکران نوروزی با امکانات مدرن رفاهی و نمایشی به ناوگان نمایشی کشور افزوده خواهد شد.

سهیلی ‌راد خاطرنشان کرد: اجرای نمای کامبوزیت همراه با زیرسازی کامل، پوشش آکوستیک دیوارها و سقف سالن نمایش، دکوراتیو کردن دیوار و سقف سالن، نصب تجهیزات مدرن صوتی و تصویری، اجرای پوشش PVC دیوارهای سالن انتظار، نصب تابلوی فلکسی فیس اکران، استیل‌کاری نما همراه را از جمله اقدامات عمرانی این سینما اعلام کرد.

وی یادآور شد: اقدامات مهم دیگری همچون خرید و نصب 12 عدد اسپلیت سرد و گرم، نورپردازی نما، نصب سیستم اعلام و اطفا حریق، ساخت نمازخانه شکیل و زیبا، تخریب و ساخت گیشه فروش بلیت و بوفه جدید با تجهیزات مربوطه و... از مراحل مرمت و بازسازی سینما جام جم به شمار می‌ رود.

سینما جام جم یزد در بلوار 17 شهریور مرکز استان یزد قرار دارد و یکی از سه سینمای قدیمی مرکز این استان به شمار می ‌رود.