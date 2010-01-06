شرکتهای آبفا بدون کمک دولت قادر به ادامه حیات خود نیستند

محمدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: از ابتدای سال 84 تاکنون با لحاظ کردن قانون عدم افزایش قیمت خدماتی دولتی شرکتهای آب و برق و گاز هیچگونه افزایش درآمدی حاصل از افزایش نرخ نداشته ‌اند اما در بخش هزینه ‌ها دچار تورم و افزایش قیمتهای بسیاری شده ‌اند.

وی افزود: در پایان سال 87 شرکت آبفای استان یزد درآمد خالصی معادل 83 میلیارد ریال و هزینه خالصی معادل 155 میلیارد ریال داشته در حالیکه در همان سال این شرکت 72 میلیارد ریال ضرر و زیان داشته است.

محمدی خاطرنشان کرد: شرکتهای آب و فاضلاب شهری از سال تاسیس یعنی از سال 1370 از منابع عمومی دولت در بخش هزینه‌ های جاری هیچگونه اعتباری برابر قانون دریافت نمی‌ کنند و باید در قالب یک نهاد عمومی غیرانتفاعی هزینه ‌های جاری خود را از محل درآمدهای حاصل از فروش آب و دفع و تصفیه فاضلاب تامین کنند.

وی بیان داشت: با لحاظ کردن افزایش بهره‌ وری سالانه همچنین تورم سالانه با رشد نرخ و دستمزدها، دولت باید بر مبنای یک نرخ ‌گذاری عدالت ‌محور، به‌ گونه‌ ای نرخی را تنظیم می ‌کرد که تمامی هزینه‌ های جاری با لحاظ رشد کارایی شرکتهای آبفا پوشش داده شود که متاسفانه آمار و ارقام در شرکت آبفای استان یزد خلاف این موضوع را نشان می‌ دهد.

محمدی عنوان کرد: تورم این شرکت در بخش هزینه ‌ها در چهار سال گذشته رقمی بالاتر از 60 درصد بوده که این تورم در موارد مانند لوله ‌های پلی‌ اتیلن، GRP و PVC که برای پروژه‌ های آبرسانی مورد استفاده قرار می‌ گیرد، رشدی بالاتر از یک درصد را نشان می ‌دهد، حال چگونه بدون کم دولت یا واقعی کردن قیمت آب، امکان ادامه حیات این شرکت خدمات‌رسان مهیا خواهد بود.

وی با اشاره به کسری درآمد 46 درصدی شرکت آبفای استان یزد در سال گذشته اظهار داشت: این شرکت برای جبران کسری درآمد از طریق اجرای مواردی همچون عدم صرف هزینه لازم برای بازسازی تاسیسات آب، عدم ذخیره پاداش سنوات بازنشستگی پرسنل، عدم سرمایه ‌گذاری لازم در توسعه فناوری ‌های نوین، فروش اموال مانند کالاهای اساسی موجود در انبار و زمین ‌های طرح توسعه آبفا، کسری اعتبار لازم را تامین کرده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: نمی‌توان بدون اخذ قیمت واقعی آب با لحاظ کردن سطح درآمدی مردم، به‌ گونه‌ای که حداقل 1.5 درصد سبد هزینه‌ های خانوار به صورت سالانه، صرف خدمات آب و فاضلاب شود، این شرکتها برای خدمات‌ رسانی ادامه حیات دهند.

محمدی خاطرنشان کرد: در واقع آب یک کالای بسیار استراتژیک و اساسی در توسعه پایدار هر کشور است که مورد کم ‌لطفی و بی ‌توجهی تصمیم ‌گیران قرار گرفته است.