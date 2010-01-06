کشاورزان استان یزد امسال 20 هزار تن جو برداشت می‌ کنند

محمدرضا هاتفی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: امسال شش هزار و 800 هکتار از اراضی استان یزد به زیرکشت جو رفت و با توجه به بارندگی ‌های اخیر به نظر می‌ رسد شاهد برداشت محصول خوبی در این زمینه باشیم.

وی افزود: کشت جو هر ساله توسط کشاورزان استان یزد در سطح بین شش هزار و 500 تا هفت هزار هکتار انجام می ‌گیرد و امسال نیز با توجه به شرایط جوی و بارندگی ‌ها بیش از شش هزار و 800 هکتار از اراضی استان به کشت این محصول اختصاص یافته است.

هاتفی خاطرنشان کرد: به طور کلی در استان یزد ظرفیت برداشت سه تن جو در هر هکتار زمین وجود دارد اما به دلیل خشکسالی‌ ها و شرایط موجود در چند سال گذشته، متوسط عملکرد جو بین دو هزار و 700 تا دو هزار و 800 کیلوگرم در هکتار بوده است.

وی بیان داشت: اما امسال به دلیل شرایط بهتر بارندگی نسبت به سالهای گذشته پیش‌ بینی می‌ شود عملکرد این محصول در هر هکتار به سه تن برسد که در مجموع میزان برداشت این محصول 20 هزار تن پیش ‌بینی‌ می ‌شود.

هاتفی عنوان کرد: ارقام کشت شده جو در استان یزد بیشتر از نوع نصرت، ریحان، افضل و مرودشت است که به دلیل مقاومت به شوری و سازگاری با شرایط آب و خاک استان، مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است.

کارشناس زراعت جهاد کشاورزی استان یزد، مناطق عمده کشت جو در این استان را به ترتیب استانهای طبس، خاتم، ابرکوه و اردکان ذکر کرد.

وی با اشاره به خدمات جهاد کشاورزی به کشاورزان جوکار استان یزد اظهار داشت: امسال سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با توزیع 100 تن انواع بذور اصلاح و ضدعفونی شده و بیش از هزار و 800 تن انواع کودهای شیمیایی، کشاورزان را در کشت این محصول یاری داده است.

هاتفی خاطرنشان کرد: همچنین خدمات فنی و مشاوره‌ ای از طریق شرکتهای خدمات فنی و مشاوره ‌ای فعال در سراسر استان در مزارع الگویی و آرمانی انجام می‌ گیرد.

وی یادآور شد: در سال جاری در این مزارع انجام خدمات ویژه نظیر حمایت در کاشت جو، روشهای بهینه کاشت، روشهای کود دهی، روشهای تغذیه همچنین مبارزه با آفات و بیماریهای مزارع جو در سطح 500 هکتار توسط این شرکتها صورت گرفته است.