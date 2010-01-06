340 واحد مسکونی در روستاهای استان یزد احداث شد

غلامرضا کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: واحدهای مسکونی یاد شده با ضوابط فنی و مهندسی احداث شده و هر یک از این واحدها بین 65 تا 70 مترمربع زیربنا دارد.

وی افزود: هم‌ اکنون 847 واحد مسکونی روستایی در روستاهای مختلف استان یزد در حال ساخت است که از این تعداد 450 واحد از محل اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب به استان یزد تامین اعتبار شده است.

کشاورز همچنین از اعطای تسهیلات بانکی به 14 هزار و 500 واحد مسکونی روستایی خبر داد و خاطرنشان کرد: به ازای هر واحد مسکونی هفت میلیون و 500 هزار تومان تسهیلات پرداخت شده و با تعامل خوبی که بین دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در سطح استان وجود دارد همچنین حمایت استانداری و فرمانداری‌ های شهرستان‌ ها، تاکنون عملکرد مناسبی در این زمینه داشته‌ ایم.

تسهیلات بنیاد مسکن استان یزد به طور 100 درصدی جذب شده است

وی عنوان کرد: تسهیلات این بنیاد 100 درصد جذب شده و در حال حاضر نیز تسهیلات سال 88 ابلاغ شده که سقف انفرادی هر وام 7.5میلیون تومان با بازپرداخت 12 ساله و سود پنج درصدی برای واحدهای انفرادی و چهار درصد برای واحدهای انبوه‌ سازی بالای چهار واحد است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد همچنین با اشاره به اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت بیان داشت: در سطح استان یزد 23 شهر وجود دارد که از این تعداد 16 شهر در قالب شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت قرار می ‌گیرند و برای این استان دو هزار و 200 واحد در نظر گرفته شده است.

کشاورزی اظهار داشت: تاکنون دو هزار و 500 واحد به بانک‌ ها معرفی شده ‌اند و هزار و 580 واحد نیز به مرحله عقد قرارداد رسیده‌ اند.

این مسئول یادآور شد: تسهیلات این واحدها در قالب شرکتهای تعاونی و گروه ‌های ساخت و حتی انفرادی قابل پرداخت است.

دولت در حال ارائه تسهیلات ویژه در بخش مسکن است

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: دولت در بخش مسکن یارانه‌ های بسیار خوبی پرداخت می‌ کند به نحوی ‌که در قالب صدور پروانه‌های ساختمانی تخریب 50 درصدی و هزینه‌ های نظام مهندسی مشمول یارانه‌های دولت می ‌شوند.

کشاورز ادامه داد: دولت حتی برای افرادی که در سطح شهرها دارای زمین هستند و زمین آنها دارای سند ملکی یا واگذاری از سوی بنیاد مسکن یا سازمان مسکن و شهرسازی است و حتی زمین‌ هایی که هیچ یک از این شرایط را ندارند، تسهیلات در نظر گرفته است.

وی افزود: در چنین شرایطی فرد می ‌تواند طی مکاتبه ‌ای با اداره ثبت اسناد و دریافت استعلام بلامعارض بودن آن همچنین تایید همسایه ‌های اطراف زمین تسهیلات دریافت کند.

کشاورز خاطرنشان کرد: افرادی که خانه دارند و می ‌خواند یک طبقه به خانه ‌های خود اضافه کنند نیز می‌ توانند با طی مراحل یاد شده، 14 میلیون تومان تسهیلات ساخت و یک میلیون تومان تسهیلات آماده ‌سازی دریافت کنند.