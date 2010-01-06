ستاد دائمی تسهیلات سفرهای خراسان رضوی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: تامین زیرساختهای مورد نیاز برای خدمت رسانی شایسته به زائران امام رضا (ع) نیازمند ایجاد ستادی دائمی است که علاوه به رویکرد استانی، به مسائل ویژه گردشگری در شهر مشهد رسیدگی کند.

وی استاندار خراسان رضوی را رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفرهای خراسان رضوی معرفی کرد و گفت: انتخاب اعضای شورای سیاست گذاری استانی و معاونت های این ستاد و صدور احکام مربوطه، تبیین سیاست ها و اهداف ستاد و تشکیل جلسات هماهنگی با سازمان ها و نهادهای مرتبط از جمله اهداف رئیس این ستاد است.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی انجام مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص سیاست های کلی و ارائه گزارش عملکرد ستاد به صدا وسیما و مطبوعات، نظارت بر فعالیت ستاد در استان و ارزیابی عملکرد ستاد استان و ستادهای شهرستان ها را به عنوان بخشی دیگر از وظایف رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفرهای خراسان رضوی عنوان کرد.

حسین پور افزود: بر اساس ساختار اجرایی ستاد تهسیلات سفرهای خراسان رضوی، معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی به عنوان قائم مقام عالی و فرماندار مشهد به عنوان قائم مقام اجرایی ستاد دائمی تسهیلات سفرهای خراسان رضوی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به معاونت های 9 گانه ستاد تهسیلات سفرهای خراسان رضوی، اظهار داشت: اسکان و پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی، بهداشت و درمان، فرهنگی اجتماعی، امور عمومی و خدمات، نظارت و ارزیابی و حقوقی از جمله معاونت های ستاد دائمی تسهیلات سفرهای خراسان رضوی می باشد.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: معاونت های انتظامی و امنیتی، راهور و حمل و نقل و امور پایانه ها از دیگر زیر مجموعه های ستاد دائمی تسهیلات سفرهای خراسان رضوی است که بخش عمده ای از وظایف ستاد به ویژه تامین امنیت و امکان مسافرت آسان را محقق می کند.