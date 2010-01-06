یک مرکز آموزشی و هفت کارگاه فنی قم به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، ابوالفضل علیزاده قبل از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود‌: در راستای استراتژی برون سپاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور این اداره کل به منظور تحقق اصل 44 قانون اساسی، مدیریت مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای حضرت فاطمه زهرا ویژه خواهران به بخش خصوصی واگذار شده است که در 9 ماهه نخست سال جاری، 85 هزار و 300 نفر ـ ساعت آموزش در حرفه‌ های مختلف ارائه کرده است.



علیزاده افزود: در مجموع 20 کارگاه آموزشی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان قم با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازند.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم تأکید کرد‌: مدیریت مراکز و کارگاه‌ های مذکور به مربیان حق‌التدریس واجد شرایط‌، دارای توانمندی‌ های لازم و یا شرکتهایی که دارای مجوز آموزشی هستند و سابقه مثبت تجربی در این زمینه دارند واگذار شده است و نظارتهای لازم به منظور حفظ و ارتقای کیفیت آموزشی بر اجرای این آموزش‌ها صورت می ‌گیرد‌.



علیزاده بحث آموزش مهارتهای فنی و حرفه‌ای را از راهکارهای اساسی برای خروج از مسئله بیکاری عنوان کرد و افزود: بدون آموزش نیروی انسانی و کسب مهارت قادر به خروج از این معضل نیستیم و ضروری است با توجه به ظرفیتهای موجود استان، بحث آموزش را در سطوح فنی و حرفه ‌ای به طور جدی دنبال کنیم.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم با اشاره به نقش و اهمیت ارتقا فرهنگ مهارت آموزی در جامعه گفت‌: علاوه بر متقاضیان ورود به عرصه کار و تلاش جامعه سهم قابل توجهی از آموزش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور براساس رویکردهای جدید‌ در اختیار دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی قرار خواهد گرفت و دانشجویان در حین تحصیل متناسب با نیاز بازار کار آموزشهای مهارتی را فرا می‌گیرند که افتتاح مرکز جوار (ASD) دانشگاهی در راستای این مهم است.



وی با اشاره به افتتاح اولین مرکز مهارتهای پیشرفته استان در هفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم افزود‌: بزودی دومین مرکز جوار دانشگاهی(ASD) استان در یکی از دانشگاه‌های قم با هدف ارائه آموزش‌ مهارتهای پیشرفته افتتاح و راه‌ اندازی می‌ شود.