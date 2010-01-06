تجلیل از 34 بانوی محجبه و موفق جهان اسلام/تقدیر از شهیده حجاب"مروه الشربینی"

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، لیلا بیگدلو صبح چهارشنبه در همایش بین المللی زنان محجبه و موفق جهان اسلام در خرم آباد اظهار داشت: برنامه ریزی برای برگزاری این همایش در طی دو سال توسط موسسه رهپویان فرهنگ و هنر استان انجام شده است.

وی با اشاره به حضور 13 کشور دنیا بعلاوه کشور ایران در این همایش بین المللی، تصریح کرد: در قالب این همایش علاوه بر تجلیل از 34 بانوی موفق و محجبه دنیا از فعالان عرصه عفاف و حجاب از 30 استان کشور نیز تجلیل به عمل آمد.

دبیر همایش بین المللی زنان محجبه و موفق جهان اسلام رونمایی از سایت زن مسلمان به عنوان شبکه ارتباطی زنان مسلمان و محجبه از سراسر دنیا، تاکید کرد: همچنین در قالب این همایش امضای "کمپین 10 میلیون امضایی" در حمایت از اسلام به عنوان دین حامی زنان نیز آغاز شد.

بیگدلو با اشاره به همکاران برگزاری این همایش در استان لرستان، خاطر نشان کرد: سازمان ملی جوانان کشور، خبرگزاری مهر، استانداری لرستان، استانداری قم، فرمانداری خرم آباد، شهرداری خرم آباد و... از جمله دستگاهها و نهادهایی هستند که در برگزاری این همایش همکاری داشته اند.

وی همچنین با اشاره به اهداف جنگ نرم در کشور، تاکید کرد: امروز یکی از اهداف اصلی جنگ نرم تحت تاثیر قرار دان فکر و روح زنان ایرانی است.

دبیر همایش بین المللی زنان محجبه و موفق جهان اسلام با اشاره به اهداف برگزاری این همایش، خاطر نشان کرد: معرفی زنان محجبه و موفق جهان، ایجاد شبکه ارتباطی زنان جهان اسلام در زمینه عفاف و حجاب، تشکیل کمربند عفاف در سطح جهان، تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب اسلامی و تشکیل یک گروه عملیاتی برای احیای فرهنگ حجاب اسلامی از جمله اهداف این همایش بین المللی است.

همایش بین المللی زنان محجبه جهان اسلام با تقدیر از بانوانی از کشورهای آمریکا، فرانسه، رومانی، لبنان، هند، تایلند، تانزانیا، چین، عراق، پاکستان، افغانستان و ... در خرم آباد در حال برگزاری است.

همچنین در این همایش یک روزه از شهیده حجاب "مروه الشربینی" تجلیل به عمل آمد. قرار بود لوح و تندیس در نظر گرفته شده برای شهید حجاب به همسر وی اعطا شود که علی رغم هماهنگی ها ایشان موفق نشدند در مراسم حضور پیدا کنند.