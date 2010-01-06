سیدمحمود سیف الحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اعتصاب بازیکنان مس و حضور نیافتن آنها در تمرین صبح امروز(چهارشنبه) این تیم گفت: این شیوه اعتراض و اعتصاب صحیح نیست زیرا به همه لطمه می زند و این شائبه را بوجود می آورد که برای شکل‌گیری این جریانات، روابطی در پشت صحنه وجود دارد.

وی با بیان اینکه حرکت بازیکنان مس اصلا صحیح نبود، افزود: براساس قرارداد فی مابین باشگاه و بازیکنان، اگر در پرداخت‌ها تاخیر ایجاد شود، بازیکنان خسارت‌ دریافت می کنند. ضمن اینکه وقتی بازیکنان هیچ اطلاعی ندادند و با مدیرعامل هم نشستی نداشتند، نباید یک سویه تصمیم به اعتصاب می گرفتند زیرا آنها طبق قرارداد می بایست در تمرین حضور می یافتند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه مس کرمان با تاکید بر اینکه مدیرعامل جدید این باشگاه تمام تلاش خود را به‌کار می بندد تا بدهی‌های بازیکنان را پرداخت کند، اظهار داشت: ایشان طی روزهای گذشته در نشست‌های متعدد هیئت مدیره شرکت حضور یافته و با ارائه اسناد و مدارک، مصوبه‌‎های لازم را برای پرداخت بدهی‌های بازیکنان دریافت کردند که امیدواریم تا یکشنبه یا دوشنبه هفته آینده، باشگاه به تعهداتش در قبال بازیکنان عمل کند.

وی ضمن رد تاثیرات منفی تغییرات ایجاد شده در شرکت صنایع ملی مس و انتخاب "صدرمحمدی" به عنوان جانشین "اردبیلی"، تاکید کرد: شاید آقای مهندس اردبیلی رفته باشد اما شرکت و سیستم آن که دچار تغییر نشده و قطعا همه مدیران شرکت چه در گذشته و چه امروز، به فکر موفقیت‌های باشگاه مس هستند و زمینه‌های لازم برای رسیدن به این موفقیت‌ها را فراهم می کنند.

سیف الحسینی درپایان گفت: ما هم با تمام وجود تلاش می کنیم که مشکلات باشگاه و تیم فوتبال مس را به حداقل برسانیم. البته امیدوارم و وظیفه خود می دانیم که برای دفاع از آبروی فوتبال شهر و کشور، شرایط حضور تیم قدرتمندی را در لیگ قهرمانان آسیا مهیا سازیم، در غیر اینصورت خود را نخواهیم بخشید.