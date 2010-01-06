به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از سفر علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران به ترکیه، توسعه همکاریهای صنعتی و معدنی به ویژه درخصوص ایجاد شهرک صنعتی و خودروسازی است.

محرابیان در این سفر دو روزه، علاوه بر دیدار با همتای ترک خود و وزیر مشاور در بازرگانی خارجی این کشور، با چند تن از دیگر مقامات عالی‌رتبه ترکیه نیز ملاقات و درباره مسائل دوجانبه فیمابین گفتگو می‌کند.

حجم مبادلات غیرنفتی تهران- آنکارا در پایان سال گذشته، دو میلیارد و 750 میلیون دلار اعلام شده است.

عمده اقلام صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به ترکیه شامل پلیمرها،‌کیسه های پروپیلن و پلی اتیلن،‌کاتد و قطعات کاتد مس، چرم، لوله و اتصالات، فرش، فرآورده‌های نفتی، محصولات پلاستیکی خانگی، انواع تایر اتوبوس و کامیون، تجهیزات ماشین‌آلات، محصولات نیمه ساخته فلزی، فرآورده‌های بهداشتی، خشکبار، عسل، خرما، چای، پوست، میوه، شیشه و انواع مبل و عمده اقلام واردات از این کشور شامل پارچه پلاستیکی، تجهیزات ماشین‌آلات، محصولات فولادی، الیاف اکریلیک،‌ انواع نخ، مواد شیمیایی و کائوچوی نیمه متمرکز است.

در این سفر چندتن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل، معاون وزیر و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ، معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و جمعی دیگر از مدیران و مسئولان بخشهای خصوصی و دولتی حوزه صنعت کشورمان وزیر صنایع و معادن را همراهی می‌کنند.