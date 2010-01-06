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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۰۴

اختصاصی مهر/

پناهندگی دیپلمات ایرانی در نروژ تکذیب شد

پناهندگی دیپلمات ایرانی در نروژ تکذیب شد

یک مقام مطلع در وزارت امورخارجه درباره شایعات رسانه های غربی مبنی بر پناهنده شدن سرکنسول ایران در اسلو پایتخت نروژ ضمن بی اهمیت خواندن این شایعه گفت: این موضوع صحت ندارد.

این منبع مطلع در وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: این نوع اخبار در زمره ده ها شایعه ای است که منابع غربی به عنوان جنگ روانی و شانتاژ مطرح می کنند و پاسخگویی به اخبار از این دست فاقد اهمیت است.

وی  همچنین گفت: این خبر شایعه ای بیش نیست و سرکنسول کشورمان در نروژ ماموریتش در این کشور خاتمه یافته و نفر بعدی به زودی به جای ایشان عازم خواهد شد.

این منبع آگاه اضافه کرد: قاعدتا ماموران دیپلماتیک ایران در خارج از کشور بعد از دوره ماموریتشان به کشور باز می گردند و مامور جدید به جای او اعزام می شود.

یادآوری می شود تلویزیون دولتی نروژ (NRK) طی گزارشی مدعی شد یکی از دیپلماتهای کشورمان در اسلو به خاطر اعتراض به وقایع اخیر داخل ایران از دولت این کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کرده است.

کد مطلب 1012562

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