به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور قبل از ظهر چهارشنبه در دیدار مدیران حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان قم طی سخنانی با اشاره به توانمندیهای قم درزمینه تغذیه فکری، فرهنگی کشور اظهار داشت: دستگاههای متولی فرهنگ و هنر برای پیشرفت و پربار نمودن برنامههای خود باید قم را بعنوان پایگاه و منبع اصلی فعالیتها و اقدامات خود قرار دهند.
وی با اشاره به نقش فرهنگ و هنر در توسعه تصریح کرد: فرهنگ و هنر زیرساخت و خمیرمایه توسعه همه جانبه سایر بخشهای جامعه است.
استاندار قم با بیان این که مباحث فرهنگی باید مقدمه ورود به سایر بخشها و عرصهها باشد افزود: باید تلاش شود تا این نگاه به فرهنگ در سطوح مختلف جامعه بویژه در بین مدیران نهادینه شود.
استاندار قم با اشاره به ویژگی هنر در اسلام ، تعهد را از ویژگی های اصلی هنر اسلامی دانست و افزود:تعهد جزء ذات هنر است.
وی با اشاره به تعابیر مختلف از هنر دینی، قم را شایسته ترین مکان برای پرداختن به این بعد از هنر عنوان نمود و افزود: حوزه هنری سازمان تبلیغات کشور و به تبع آن حوزه استان باید برای بهرهمندی از این ظرفیت، قدمهای عملی را بردارند.
در این دیدار مدیران حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان در سخنانی به بیان دیدگاهها، پیشنهادات و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم گفت: قم با برخورداری از ذخائر عظیم و غنی منابع و سوژه های ناب فرهنگی، هنری باید مرجع و محور برنامهها و فعالیتهای فرهنگی کشور باشد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور قبل از ظهر چهارشنبه در دیدار مدیران حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان قم طی سخنانی با اشاره به توانمندیهای قم درزمینه تغذیه فکری، فرهنگی کشور اظهار داشت: دستگاههای متولی فرهنگ و هنر برای پیشرفت و پربار نمودن برنامههای خود باید قم را بعنوان پایگاه و منبع اصلی فعالیتها و اقدامات خود قرار دهند.
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