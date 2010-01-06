تذکر به مشایی به خاطر عکس با هدیه تهرانی/ انتقاد رسایی و پاسخ‏ امیدوار رضایی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سخنرانی محمود الابرش، رئیس مجلس سوریه در آغاز جلسه علنی امروز مجلس و اعلام حمایت وی به نمایندگی از مردم و دولت کشورش از موضوع هسته ای ایران یکی از مهمترین رخدادهای مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه بود.

سخنان الابرش در مجلس شورای اسلامی و دفاع از رویکرد جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای و مقابله و ایستادگی در برابر دنیای غرب علاوه بر اینکه رویکردی ارزشمند از نظر مجلس شورای اسلامی است اما نشان دهنده باب جدیدی در تشدید دیپلماسی پارلمانی در کشور است. چون همزمانی این موضوع با سفر رئیس مجلس عمان به کشورمان و اعزام هیئتی از سوی پارلمان اروپا که به زودی انجام خواهد شد بیانگر تلاش مجلسی ها برای استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی است.

در جلسه علنی امروز مجلس علاوه بر تذکرات کتبی برخی نمایندگان به جمعی از وزیران نمایندگان رشت، سنندج، تفت و میبد و اسلام آباد غرب برای حل برخی مشکلات حوزه انتخابیه خود همچون معرفی هرچه زودتر استاندار و وضعیت راهها و ... تذکرات کتبی به رئیس جمهور دادند.

تذکر کتبی یکی از نمایندگان به رئیس دفتر رئیس‏جمهور نیز از نکات جالب توجه جلسه امروز بود. این نماینده نسبت به انتشار عکس اسفندیار رحیم مشایی با هدیه تهرانی یکی از بازیگران سینمای ایران در برخی سایتهای خبری و مجلات تذکر داد.

یکی از حاشیه های جلسه علنی امروز نیز نطق حمید رسایی نماینده تهران بود که پس از تذکر چندباره امیدوار رضایی درباره اتمام وقت نطق رسایی این نماینده مجلس با به پایان رساندن سخنان خود از اینکه چندین تذکر درباره اتمام وقت نطق به وی داده شد انتقاد کرد و گفت که تنها چهار خط دیگر به پایان نطقش باقی مانده بود.

امیدوار رضایی هم در پاسخ به این انتقاد رسایی گفت: بنده تنها به شما درباره اتمام وقت نطقتان تذکر نداده ام. من به همه دوستانی که وقتشان به اتمام برسد با احترام تذکر می دهم شما هم نباید با عبور از وقت نطقتان تخلف کنید.

یکی دیگر از ناطقان جلسه امروز نورالله حیدری نماینده اردل، فارسان و کیار بود که به نمایندگی از مردم استان چهارمحال و بختیاری از نطق ترابی نماینده شهرکرد پس از وقوع حوادث عاشورا انتقاد و اعلام برائت نمود که البته سخنان این نماینده از سوی عده ای از نمایندگان با فریاد دو دو مواجه شد و برخی دیگر در تائید نطق حیدری به وی " احسنت " می گفتند.

علی لاریجانی پس از گذشت دقایق اولیه جلسه علنی امروز مجلس و اتمام سخنرانی رئیس مجلس سوریه به منظور بدرقه الابرش و اناجم مراسم استقبال از ورود رئیس مجلس عمان به ایران جلسه علنی را ترک گفت و ابوترابی در غیاب وی ریاست ادامه جلسه امروز را برعهده گرفت.

ابوترابی پس از تصویب کلیات طرح اصلاح بودجه 88 با رای بالای نمایندگان ابراز امیدواری کرد که با توجه به اینکه سطح تعامل دولت درباره این طرح بسیار بالا بود در همه حوزه ها نیز همین رویکرد را از سوی دو قوه شاهد باشیم.

استفاده بیش از حد علیرضا مرندی از تلفن همراهش در جلسه علنی مجلس و تکرار این عمل با قدم زدن در حاشیه صحن طی چند جلسه اخیر و پس از انتصاب وی به عنوان رئیس جدید فرهنگستان علوم پزشکی یکی از موضوعاتی بوده که امروزهم تکرار شد .

در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس مهدی سنایی نماینده نهاوند وهادی مقدسی نماینده بروجرد غایب بودند و روح الله حسینیان و عوض حیدپور نیز از تاخیرکنندگان جلسه امروز مجلس بودند.