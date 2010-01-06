افزایش آسیبهای اجتماعی ؛ زلزله خاموش در بم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، با وجود ساخت و سازهای صورت گرفته در شهر بم و با گذشت شش سال از زمین لرزه بم آسیبهای اجتماعی در این شهر طبق گفته مسئولان بهزیستی استان درحال افزایش است و به عنوان زمین لرزه خاموش جامعه شهر بم را تهدید می کند و این درحالی است که با و وجود این تهدیدهای بودجه ویژه بهزیستی بم قطع شده است.

شش سال از سحرگاهی می گذرد که زلزله ویرانگر شهر تاریخی بم را با خاک یکسان کرد و آسیب های بسیاری به بار آورد وهنوز هم قربانی می گیرد.

زلزله ویرانگر بیشتر خانه ها را ویران کرد، هزاران نفر را به کام مرگ کشید، خروارها آوار و خیابان های پر از جسد بر جا گذاشت و غم انگیز تر از آن،هزاران بیمار روانی و جسمی و معلول به جا ماند که با گذشت این سال ها هنوز هم با رنج و درد و فقر دست به گریبان اند.

مردم بم که با غم جانکاه از دست دادن عزیرانشان هنوز هم روز و شب ناله سر می دهند خاطراتی را به دوش می کشند که حاصل بار سنگین روحی و روانی باقی مانده از این حادثه است.

رنج ندیدن عزیزان از یک سو و صدها مشکل اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر همه و همه عواملی هستند که بار آسیبهای اجتماعی در این شهر را دوچندان می کند و بر هزار کار کرده، کارهای تازهای می افزاید.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان می گوید: سازمان بهزیستی از نخستین روزهای وقوع زلزله در این شهر مبنای کار خود را بر ساماندهی و توانمند سازی گروههای هدف و کاهش آسیب های اجتماعی حاصل از این رخداد هولناک قرار داد چرا که گذشت زمان اثرات منفی و روانی حادثه را نشان می دهد و اگر کار اساسی صورت نگیرد این اثرات به راحتی از ذهن مردم پاک نخواهد شد.

وی گفت: بر این اساس مهارت آموزی، اشتغال، فراهم کردن شرایط ازدواج و تحصیل و راه اندازی مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بیماران روانی در دستور کار قرار گرفت.

بانک اطلاعاتی 38 هزار کودک نیازمند حمایت تشکیل شده است / کودکان قربانیان روانی زلزله بم

صادق زاده عنوان کرد: اجرای طرح " باز پیوند خانواده " با گردآوری بانک اطلاعات 38 هزار کودک نیازمند حمایت، خط تلفن یاری کودک، واگذاری قیمومیت قانونی دو هزار و613 کودک، استقرار 120 کودک در مراکز اقامتی، تشکیل کمیته رفاه کودک، راه اندازی 36 مهد کودک و 10 مرکز فرهنگی و حمایتی و اجرای طرح مداخلات روانی، اجتماعی با همکاری یونیسف، از دیگر اقداماتی می باشد که صورت گرفته است.

وی افزود: از اقدامات خوب سازمان راه اندازی مجهز ترین مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست "شبه خانواده" با همکاری بخش خصوصی بود که ررسی های انجام شده مشخص شده است، کودکان این مراکز زندگی بهتری نسبت به گذشته دارند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان خاطر نشان کرد: آسیبهای روانی این حادثه اگر چه برای بزرگسالان دردناک وغیر قابل تحمل است، اما کودکان به دلیل شرایط روانی خاص و وابستگی شدیدی که به والدینشان دارند، یش از سایرین در معرض آسیب اند، بر این اساس اجرای اقدامات پیشگیرانه ی آسیب های روانی برای پنج هزار و 200 کودک بی سرپرست بازمانده از این فاجعه هولناک ر دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: نسبت به تامین آتیه کودکان بی سرپرست به جا مانده از زلزله نیز بهزیستی تدابیری اندیشیده است که در این زمینه برای هزار کودک بی سرپرست، حساب بانکی با سپرده های پنج میلیون ریال تا 20 میلیون ریال افتتاح شده و سود حاصله به صورت سالانه به حساب ایشان واریز می شود، تا در سال های آتی سرمایه لازم برای اشتغال و ازدواج این فرزندان تامین شود.

267 معلول ضایعه نخاعی از زمین لرزه به جای مانده است

وی در خصوص آسیبهای جسمی این زمین لرزه نیز گفت: پیش از زلزله تنها 14 معلول ضایعه نخاعی در این شهر وجود داشت که با وقوع زلزله این میزان به 267 نفر افزایش یافت.که می بایست به این افراد خدمات نگهداری و توانبخشی ارائه می شد، اما این معلولان جدید، جدای از آسیب های جسمی که تحمل نمودند در معرض ابتلا به بیماری های روانی ناشی از سوگواری عزیزانشان و از کار افتادگی خود هستند که بهزیستی برای این موضوع نیزاقدامات اساسی انجام داده است.

صادق زاده اضافه کرد: در بحث اشتغال نیز با راه اندازی دو کارگاه بزرگ، گامی بلند در راستای اشتغال زنان ومردان معلول و سرپرست خانوار برداشته شده است و در این زمینه همه معلولان سرپرست خانوارکه تحت پوشش بهزیستی هستند می توانند به تناسب وضعیت جسمی خویش به کار مشغول شوند در این رابطه تعداد 280 نفر زن و مرد معلول تاکنون مشغول به کارشده اند.

افزایش آسیبهای اجتماعی در بم/ بودجه ویژه بهزیستی بم قطع شده است

وی گفت: با همه این تلاش ها که همکاران ما با تمام توان به آن مشغول اند، نگرانیهایی وجود دارد که با گذشت شش سال هنوز رفع نشده و هر روز دامنه آن گسترده تر می شود که از جمله افزایش آسیب های اجتماعی حاصل از روند مهاجرت و رشد و گسترش شهرنشینی و به تبع آن نیاز به مهار این آسیبها، ضرورت افزایش برنامه ها و بودجه ها و حمایت ها را به ما یاد آورمی شود.

صادق زاده عنوان کرد: متاسفانه با همه آسیب های موجود در گذشته و حال و تهدیدهای آینده، با پایان یافتن ساخت وسازها، بودجه ویژه بهزیستی شهرستان بم قطع شده و این موضوع به نگرانی مسئولان امر از "غیر قابل کنترل شدن بحران های اجتماعی و روانی در میان کودکان و بزرگسالان" منجر شده است.

بازسازی بم تنها ساخت سازه های آجری نیست / لزوم رسیدگی به وضعیت روانی مردم

صادق زاده افزود: به یقین نباید کمک رسانی به مردم محروم این شهر با پایان یافتن بازسازی اماکن شهری، پایان یابد. شایسته نیست که در روند بازسازی یک شهر ویران تنها به فکر باز سازی اماکن و ابنیه ها بود واز باز سازی روان افرادی که آسیب های جدی را تحمل نموده اند، غافل ماند چرا که رشد و توسعه هر شهر و یا کشوری، ارتباط مستقیم با مردمی دارد که در آن زندگی می کنند و ناگفته پیداست که حتی اگر همه اماکن در شهرستان بم رنگ و لعاب نو و تازه بخود بگیرند، در مقابل مردمی که در سایه شوم انواع تهدید ها و آسیب های اجتماعی گذران عمر می کنند، هیچ جلوه و ارزشی ندارد.

وی گفت: سازمان بهزیستی استان کرمان در اجرای برنامه های پیشین و برنامه های جدید خود با مقابله و مواجهه با بحرانی که در راه است با مشکلات تازه ای روبرو شده است.

مسئولان باید از برنامه های بهزیستی در بم حمایت کنند

صادق زاده عنوان کرد: آنچه پیداست این که سازمان بهزیستی در ادامه رسالت خویش همچنان پا برجا و استوار به حمایت از مردم بحران زده و نیازمند شهر بم، ادامه خواهد داد و از مسئولان کشوری به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهد تا از برنامه های این سازمان همچون گذشته حمایت های لازم را به عمل آورند.

صادق زاده خاطر نشان کرد: زلزله پنجم دی ماه 1382 به مرور به تاریخ خواهد پیوست، شهر بازسازی شده است، اما آنچه همچنان پایدار باقی مانده است بحران ناشی از زلزله در مناسبات و روابط اجتماعی است که بطور پنهان و آشکار مشاهده می شود و بهزیستی برای تداوم حمایت های مادی و معنوی خود با تکیه بر اولویت معنوی نیازمند مساعدت های بیش از پیش دولت، مجلس و مردم است.

وی ادامه داد: بی گمان تداوم خدمات و حمایت های سازمان نیازمند نگاه ویژه مسئولان امر است.