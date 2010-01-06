شهر فولاد ماهان آفتابی می شود/ منصوری در آرزوی لغزشی از صدرنشین

به گزارش خبرنگار مهر، فولاد در هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال بالاخره از تیم شهید منصوری فاصله گرفت و صدرنشین مطلق جدول شد. این تیم در هفته نوزدهم با شهرآفتاب تهران دیدار می کند. تداوم پیروزی‌های صدرنشین در این بازی می تواند جایگاه اصفهانی را در صدر جدول استحکام بخشد.

در این هفته تیم شهید منصوری قرچک در تبریز به مصاف گسترش فولاد می رود. تیمی که تا همین هفته قبل سایه به سایه صدرنشین پیش می رفت از این هفته لغزش فولاد را آرزو می کند تا بازهم به یکقدمی این تیم برسد.

- برنامه دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 17/10/88

* لبنیات ارژن فارس - پوشینه بافت قزوین، ساعت 15، سالن صدرا شیراز

داوران: مهران جعفری، فرامرز حسینی نژاد، فرید مصدق و حسین وحدتی

ناظر: منوچهر نظری

* فولاد ماهان سپاهان - شهر آفتاب تهران، ساعت 15، سالن پیروزی اصفهان

داوران: علیرضا رجبی، حسین شهرآبادی، محمدرضا توکلیان و حمید رضا اسدی

ناظر: هرمز شفق

* هیئت فوتبال کرمان - علم و ادب مشهد، ساعت 15، سالن استانداری کرمان

داوران: سید محسن زواره ای، علیرضا فولادی، مرتضی شکرانه و حیدرعلی عسکری

ناظر: عزیزاله زارعی

* راه ساری - فیروز صفه اصفهان، ساعت 15، سالن سید رسول حسینی ساری

داوران: علی پورافشار، جم تاج مهجور، هادی رحیم آبادی و جواد غلامزاده

ناظر: نعمت اله کریمی

* پتروشیمی تبریز - صدرا شیراز، ساعت 15، سالن پتروشیمی تبریز

داوران: حسین شاهمرادی، محمد غفاری نژاد، رضا فلاح زاده و حسین فلاح نژاد

ناظر: منصور سبزواری

* گسترش فولاد تبریز - شهید منصوری قرچک، ساعت 15، سالن شهید پورشریفی تبریز

داوران: عبدالحمید باقری، سعید عباسی، تورج نبی زاده و حسن کشاورز

ناظر: کاظم حیدرزاده

* شرکت ملی حفاری ایران - ارم کیش قم، ساعت 15، سالن نفت اهواز

داوران: علیرضا عبدالغنی، امید مصداقی، جواد آماره و حمید رضا قدسی راغب

ناظر: صدرالدین موسوی

- جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

1- فولاد ماهان سپاهان 45 امتیاز

2- شهید منصوری قرچک 41 امتیاز

3- شرکت ملی و حفاری 33 امتیاز

4- صدرا شیراز 29 امتیاز

5- علم و ادب مشهد 27 امتیاز

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11- لبنیات ارژن فارس 18 امتیاز

12- ارم کیش قم 15 امتیاز

13- شهرآفتاب تهران 14 امتیاز

14- هیئت فوتبال کرمان 11 امتیاز