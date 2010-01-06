به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا شجریان ضمن بیان این مطلب در خصوص حضور درشانزدهمین نشست تخصصی انجمن بازیگران سینمای ایران با هنرمندان ، درباره همکاری خود با علی حاتمی در فیلم "دلشدگان" گفت : علی حاتمی مرد بزرگی در سینمای ایران است،زمانی که ایشان گفتند که می خواهند فیلمی درباره هنرمندان موسیقی بسازند بسیار خوشحال شدم و ایشان از من خواست که آواز این کار را به عهده بگیریم، در ابتدا قبول نکردم به این دلیل که خاطره خوبی از آواز در سینما نداشتم از طرفی حسین علیزاده آهنگساز این فیلم هم به من اصرار می کرد که اگر من نباشم کار نمی کند.

وی در ادامه افزود : با این صحبتها و اصرار حاتمی سناریو را خواندم و خوشم آمد و گفتم هر کاری می کنم فقط به این شرط که عنوان شود که حضور افتخاری در فیلم دارم بعد از خواندن سناریو شعرها را انتخاب کردم بعضی از آوازهایی که امین تارخ بازیگر (موزیسن فیلم) می خواند نمایی از تنهایی خواننده بود که در کوچه باغ ها می خواند و من هم برای اینکه این کار درست از آب درآید به کوههای پونک می رفتم و آوازها را در کوه می خواندم و ضبط می کردم بقیه کارها هم تصنیف هایی بود که در استودیو ضبط کردم البته جا دارد در اینجا یادی از دوست عزیز شاعرم زنده یاد فریدون مشیری بکنم که زحمت بسیاری برای اشعار این تصانیف کشید.

علی دهکردی مجری این برنامه در پایان از استاد آواز ایران خواست تا رمز ماندگاری اذان زنده یاد رحیم موذن زاده را بگویید و شجریان هم با اشاره به دو ویژگی این اذان گفت : اذان زنده یاد رحیم موذن زاده از دو خصوصیت عمده برخوردار بود اول اینکه این اذان در آواز بیات ترک خوانده شده است و بیات ترک هم همیشه پیام دهنده و نوید دهنده است و این نوید در سه نوبت در شبانه روز تاثیر فراوانی در میزان علاقه مخاطب دارد؛ضمن اینکه مرحوم موذن زاده با خلوص تمام و از اعماق وجود کلمات را ادا می کرد و همین خلوص در ماندگاری اثر بی تاثیر نبوده است؛ البته ناگفته نماند تکرار این اذان در طی سالیان سال در ماندگاری آن بسیار موثر بوده است.