مسابقه "قصص" گامی موثر برای خلق داستان مبتنی بر قرآن است

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز زنوزی جلالی نویسنده و منتقد درباره کیفیت آثار نویسندگان شرکت کننده در این مسابقه و استفاده از ظرفیتهای عمیق قرآنی در داستانهایشان گفت: قصه‌های قرآنی و کار درباره آنها بسیار حساس است حتی حرفه‌ای‌ها هم با وسواس و دقت بالا سراغ آن می روند چرا که پرداخت صرفاً روبنایی، ارزش هنری چندانی ندارد و پیش از اینها در این زمینه بسیار کار شده است.

زنوزی گفت: گذشته از قصه برجسته حضرت یوسف (ع) که کیفیت داستانی گسترده‌ای برای الهام دارد دیگر قصه‌ها نیازمند ظرافت بیشتری است تا منجر به اثری موفق شود.

وی ادامه داد: برای توفیق در خلق داستان بر اساس قصص قرآن برخورد ایمایی و تمثیلی لازم است که البته آثاری که به بخش نهایی دومین مسابقه "قصص" راه پیدا کرده‌اند تا حدود زیادی ملهم از چنین برخوردی بودند.

این نویسنده درباره ضرورت و نتایج اینگونه برنامه‌های ملی گفت: هر مسابقه‌ای که بتواند در کانون توجه نویسندگان قرار بگیرد و نظرشان را به موضوع مشخصی متمرکز کند خوب است و مسابقه قصص و کار این گونه پیرامون قصه های قرآن تلاشی جهت دهنده، تاثیرگذار ومفید است و می‌تواند باعث ایجاد انگیزه بیشتر در نویسندگان، برای پرداختن به موضوعاتی مشخص باشد که شاید پیش از این برای نگارش اثری در آن حوزه تلاشی نمی کردند.

زنوزی افزود: حسن دیگر این مسابقه‌ها این است که در پایان می توان با نظارت و کارشناسی دقیق مجموعه ای از آثار منتخب هر جشنواره یا مسابقه را منتشر کرد.

مجموعه‌ای از آثار منتخب دومین مسابقه داستان کوتاه قرآنی " قصص" با عنوان " این شمع در آفتاب 2" همزمان با مراسم اختتامیه این مسابقه رونمایی خواهد شد.

حوزه هنری استان گیلان با همکاری مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری اختتامیه این مسابقه سراسری را با حضور حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و دکتر حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری و نیز فرج الله سلحشور کارگردان سریال تلویزیونی حضرت یوسف(ع) پنجشنبه 17 دی در رشت برگزار می‌کند.