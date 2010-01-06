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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۱۵

معاون نقشه برداری خبر داد:

راه اندازی پایگاه داده استانی با استفاده از فناوری GIS

راه اندازی پایگاه داده استانی با استفاده از فناوری GIS

معاون فنی سازمان نقشه برداری با اشاره به خصوصیات فناوری GIS گفت: پایگاه داده های شهری در مراکز استانها و پایگاه داده مکانی تخصصی در حوزه های مختلف را با استفاده از این فناوری راه اندازی کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی واعظی، روز چهارشنبه در همایش سامانه های اطلاعات مکانی، تبادل داده ها از منابع مختلف و نمایش به هنگام اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها را از خصوصیات مهم این فناوری برشمرد.

وی راهبری، مدیریت و نظارت و بهره برداری از اطلاعات مکانی  را از رسالتهای سازمان نقشه برداری ذکر کرد و افزود: سامانه های اطلاعات مکانی توسعه پایدار را به همراه دارد و می توان از آن برای مدیریت یکپارچه شهری، برنامه ریزی های ملی و منطقه ای، کاداستر و مدیریت املاک و ایجاد سامانه های اطلاعات زمین (LIS) استفاده کرد.

واعظی قابلیت تبادل داده ها از منابع مختلف، سازمان دهی مناسب داده ها، دریافت و نمایش به هنگام اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها از خصوصیات GIS نام برد و یاداور شد: این قابلیتها باعث شد تا سازمان از این فناوری در ایجاد و به هنگام کردن داده های توپوگرافی، ایجاد و گسترش پایگاه های داده های مکانی، ایجاد پایگاه داده های شهری در مراکز استانها و همچنین ایجاد  پایگاه داده مکانی تخصصی برای کاربردهای تخصصی در حوزه های مختلف بهره بگیرد.

وی، به زیر ساختهای لازم برای ارتقا و بهینه کردن GIS در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: SDI مجموعه ای از استانداردها، شبکه ها، فناوریها و نیروهای انسانی است که برای جمع آوری، پردازش، ذخیره سازی، توزیع و بهینه سازی داده ها و اطلاعات مکانی مورد استفاده قرار می گیرد. این زیر ساخت می تواند نسبت هزینه به سود را یک به چهار برساند.

معاون فنی سازمان نقشه برداری، عوامل اجتماعی، فنی، سازمانی و قانونی را از عوامل توسعه SDI نام برد و یادآور شد: این عوامل در کنار راهبردهای SDI، راهبردهای تعاون و مشارکت و راهبردهای هماهنگی باعث موفقیت در استفاده از سامانه های اطلاعات مکانی می شود.

در این همایش همچنین غلامرضا کریم زاده، دبیر اجرایی نمایشگاه دستاوردهای GIS، علوم و فنون مربوط به سامانه های اطلاعاتی را جز علوم و فنون راهبردی دانست و گفت: لازمه رشد و بقای این علوم در گرو استقرار زیر ساختهای داده های مکانی و SDI است که شامل نظامهای حقوقی، استانداردها، سخت افزار و نرم افزار و شبکه ها است.

کریم زاده ترویج و گسترش سامانه های اطلاعات مکانی را از مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه داده های مکانی ذکر کرد و افزود: این نمایشگاه در روزهای 16 و 17 دی ماه در سازمان نقَشه برداری دایر است و در طی آن دستگاههای دولتی، شرکتهای خصوصی و مراکز علمی و پژوهشی آخرین دستاوردهای خود را در حوزه سامانه های اطلاعات مکانی ارائه می دهند.  

کد مطلب 1012571

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