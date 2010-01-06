راه اندازی پایگاه داده استانی با استفاده از فناوری GIS

به گزارش خبرنگار مهر، هادی واعظی، روز چهارشنبه در همایش سامانه های اطلاعات مکانی، تبادل داده ها از منابع مختلف و نمایش به هنگام اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها را از خصوصیات مهم این فناوری برشمرد.

وی راهبری، مدیریت و نظارت و بهره برداری از اطلاعات مکانی را از رسالتهای سازمان نقشه برداری ذکر کرد و افزود: سامانه های اطلاعات مکانی توسعه پایدار را به همراه دارد و می توان از آن برای مدیریت یکپارچه شهری، برنامه ریزی های ملی و منطقه ای، کاداستر و مدیریت املاک و ایجاد سامانه های اطلاعات زمین (LIS) استفاده کرد.

واعظی قابلیت تبادل داده ها از منابع مختلف، سازمان دهی مناسب داده ها، دریافت و نمایش به هنگام اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها از خصوصیات GIS نام برد و یاداور شد: این قابلیتها باعث شد تا سازمان از این فناوری در ایجاد و به هنگام کردن داده های توپوگرافی، ایجاد و گسترش پایگاه های داده های مکانی، ایجاد پایگاه داده های شهری در مراکز استانها و همچنین ایجاد پایگاه داده مکانی تخصصی برای کاربردهای تخصصی در حوزه های مختلف بهره بگیرد.

وی، به زیر ساختهای لازم برای ارتقا و بهینه کردن GIS در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: SDI مجموعه ای از استانداردها، شبکه ها، فناوریها و نیروهای انسانی است که برای جمع آوری، پردازش، ذخیره سازی، توزیع و بهینه سازی داده ها و اطلاعات مکانی مورد استفاده قرار می گیرد. این زیر ساخت می تواند نسبت هزینه به سود را یک به چهار برساند.

معاون فنی سازمان نقشه برداری، عوامل اجتماعی، فنی، سازمانی و قانونی را از عوامل توسعه SDI نام برد و یادآور شد: این عوامل در کنار راهبردهای SDI، راهبردهای تعاون و مشارکت و راهبردهای هماهنگی باعث موفقیت در استفاده از سامانه های اطلاعات مکانی می شود.

در این همایش همچنین غلامرضا کریم زاده، دبیر اجرایی نمایشگاه دستاوردهای GIS، علوم و فنون مربوط به سامانه های اطلاعاتی را جز علوم و فنون راهبردی دانست و گفت: لازمه رشد و بقای این علوم در گرو استقرار زیر ساختهای داده های مکانی و SDI است که شامل نظامهای حقوقی، استانداردها، سخت افزار و نرم افزار و شبکه ها است.

کریم زاده ترویج و گسترش سامانه های اطلاعات مکانی را از مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه داده های مکانی ذکر کرد و افزود: این نمایشگاه در روزهای 16 و 17 دی ماه در سازمان نقَشه برداری دایر است و در طی آن دستگاههای دولتی، شرکتهای خصوصی و مراکز علمی و پژوهشی آخرین دستاوردهای خود را در حوزه سامانه های اطلاعات مکانی ارائه می دهند.