وزیر خارجه اردن پنجشنبه راهی آمریکا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه اردن اعلام کرد که ناصر جوده برای دیدار با هیلاری کلینتون همتای آمریکایی خود پنجشنبه راهی واشنگتن خواهد شد.

در این دیدار تلاش برای برقراری صلح در خاورمیانه با محوریت قضیه فلسطین و نیز توسعه روابط دوجانبه بحث و بررسی خواهد شد.

گفتنی است که اخیرا مقامات عربی سفرهایی را با هدف احیای روند سازش خاورمیانه آغاز کرده اند.

"احمد ابوالغیط" وزیر امورخارجه و "عمر سلیمان" ریس سازمان اطلاعات مصر نیز روز جمعه برای بررسی پیشنهادات جدید آمریکا به منظور برقراری صلح در خاورمیانه به واشنگتن سفر خواهند کرد.