به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس حسینی گفت: تعیین سود بازرگانی برای کالاهای مختلف به صورت دستوری، همان طوری که بارها تجربه شده است، نمی‌تواند موثر واقع شود و در بسیاری از موارد، نتایج خوبی ارائه نمی‌دهد.

وی افزود: آنچه در تعیین حقوق ورودی و کاهش یا افزایش آن در جهت حصول به اهداف از پیش تعیین‌شده باید مدنظر قرار گیرد، اتکا به نظر کارشناسی است.

حسینی با بیان اینکه تعیین تعرفه‌ها باید سیر منطقی داشته باشد، تصریح کرد: در صورتی که تعرفه‌ها به شیوه‌ای غیرمنطقی تعیین شود، نتیجه‌‌ای عکس عاید می‌سازد که مانع از کارآمدی این ابزار مهم و تعیین‌کننده در کنترل واردات می‌شود.

وی با اشاره به وجود تفاوت میان تغییرات تعرفه‌ای بین کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی، اظهار داشت: حتی در گروه کالاهای مصرفی هم بین اقلام اساسی و کالاهای ضروری با کالاهای غیرضروری و لوکس از نظر کارشناسی تفاوت قائل می‌شوند.

مدیرکل سابق مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: صرف‌نظر از تولید داخلی‌، توان رقابتی کالای مطرح هم در تعیین میزان حقوق ورودی بسیار موثر است یعنی ممکن است، مثل بسیاری از اقلام پتروشیمی، تولید کافی و مناسب در داخل داشته باشیم اما به لحاظ وجود توان رقابتی خوب در بازار‌های جهانی، نیازی به برقراری سود بازرگانی بالا نباشد مگر عددهای حداقلی که بیشتر با هدف تامین درآمد برای دولت می‌تواند توجیه داشته باشد نه حمایت از تولید داخلی.

حسینی با تاکید بر اینکه مدیریت واردات باید با راهکارهای مختلف مورد پیگیری قرار گیرد، افزود: در مدیریت واردات باید علاوه بر تعیین تعرفه‌ها به راهکارهای دیگری هم توجه کرد. علاوه بر این، باید میزان اثرگذاری این راهکارها در واردات مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و واردات، متناسب با این بازبینی، مدیریت شود.