پروژه " مرد عنکبوتی 4" متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد استودیوی سونی تهیه‌کننده فیلم و سم ریمی کارگردان آن اعلام کردند به دلیل آنچه عدم رضایت از متن فیلمنامه خوانده اند، این پروژه را موقتا متوقف کرده‌اند.

فیلمبرداری چهارمین قسمت از مجموعه فیلم‌های "مرد عنکبوتی " قراربود از بهار آینده آغاز شود، اما این موضوع فعلا به تعویق افتاده است. ریمی تمایل داشت تا در این قسمت اندکی بار منفی به شخصیت مرد عنکبوتی ببخشد در حالی که مسئولان استودیو از این امر چندان راضی نبودند و حتی توصیه کردند که فضای فیلم اندکی عاشقانه‌تر شود.

دیدد لیندزی آلبر نویسنده ای که پیش‌تر برنده جایزه پولیتزر نیز شده بود، از اکتبر 2008 مشغول بازنویسی فیلمنامه است. اما نسخه نهایی او هنوز رضایت تهیه‌کنندگان و کارگردان را جلب نکرده است. او پیش از این نیز روی فیلمنامه "زودیاک" کار کرده بود.

از دیگر نکات مورد مناقشه فیلم "مرد عنکبوتی 4" نحوه شخصیت‌پردازی شخصیت منفی فیلم است. سومین قسمت فیلم " مرد عنکبوتی 3" بیش از 890 میلیون دلار در اکران جهانی فروش داشت.