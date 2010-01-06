القاعده از خطاهای غرب در عراق و افغانستان سود می برد

به گزارش خبرگزاری مهر، "گویدو اشتاین برگ" کارشناس ترور در موسسه علم و سیاست برلین در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" درباره اوضاع یمن و واکنش غرب در چنین شرایطی اظهار داشت: یمنیها مشکلات بزرگتری از القاعده دارند. با این همه غرب مجددا روی مسئله مبارزه با ترور در این کشور تاکید می کند.

این کارشناس آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به قدرتمندتر شدن القاعده و گسترش شاخه های آن اظهار داشت: القاعده از خطاهای روند به اصطلاح مبارزه با تروریسم غرب درعراق و افغانستان سود می برد.

وی در پاسخ به این پرسش که غرب چه خطاهایی انجام داده است اظهار داشت: جنگ عراق و همه واکنشهای افراطی درباره حادثه 11 سپتامبر، تاسیس زندان گوانتانامو و شکنجه در ابوغریب و بگرام. این اقدامات برای افراط گراها استدلال برای رویارویی با غرب را به وجود می آورد.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا غرب از این خطاها درس گرفته است، اظهار داشت: نه بلکه ما در یمن نیز همان خطاهای قدیمی را تکرار می کنیم. ما بار دیگر تنها به مبارزه با تروریسم سرکوبگرانه در این کشور تاکید می کنیم.

اشتاین برگ برای اجتناب از تکرار خطاهای گذشته اصلاح سیستم سیاسی را ضروری دانسته و خاطر نشان کرد: ابتدا باید اوباما و غرب حکومت یمن را به حل مسئله اختلافات شهروندی در شمال این کشور از راه مذاکره ترغیب کنند.

