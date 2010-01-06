ورزش دانش آموزی گلستان روبه رشد است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اصغر جباری ظهر چهارشنبه در گردهمایی یکروزه مسئولان انجمنهای ورزشی مدارس استان در گرگان افزود: ما به عنوان مربی باید به گونه ای رفتار کنیم که پیامهای تربیتی مان را در هنگام ورزش با عملمان به دانش آموزان انتقال دهیم.

معاون پرورشی و تربیت بدنی گلستان درباره ورزش دختران دانش آموز نیز گفت: به موازات ورزش پسران، ورزش دختران باید توسعه پیدا کند زیرا دختران ما امکانات بالقوه ای دارند که باید آنرا تبدیل به بالفعل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما باید بسترسازی کنیم تا همه در مدار توسعه قرار گیرند و موظف به استعدادیابی هستیم و باید آنرا کار آمد کنیم.

جباری درباره تعامل با دستگاه های ورزشی دیگر گفت: اگر بخواهیم جایگاه فعلی ورزش دانش آموزی را حفظ و ترقی دهیم باید از امکانات فرادستی هم استفاده کنیم و با بکار گیری امکانات و تعامل با سایر دستگاه ها بتوانیم همزمان با رشد کمی به رشد کیفی و اخلاقی به رشد برسیم.

معاون پرورشی و تربیت بدنی و تندرستی سازمان آموزش و پرورش گلستان یادآور شد: مسابقات ورزشی دانش آموزی در مرحله استانی در بهمن و اسفندماه سال جاری و مرحله کشوری این مسابق در تابستان 89 برگزار می شود.

وی عنوان کرد: این مسابقات در 15 رشته پسران و 11 رشته دختران برگزار خواهد شد که منتخبان استانی پس از شرکت در اردو های آمادگی به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.