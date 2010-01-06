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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۱۴

ورزش دانش آموزی گلستان روبه رشد است

ورزش دانش آموزی گلستان روبه رشد است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی و تندرستی سازمان آموزش و پرورش گلستان گفت: رشد ورزش دانش آموزی استان در کشور مطلوب است و این استان رتبه ششم کشوری را در این بخش دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اصغر جباری ظهر چهارشنبه در گردهمایی یکروزه مسئولان انجمنهای ورزشی مدارس استان در گرگان افزود: ما به عنوان مربی باید به گونه ای رفتار کنیم که پیامهای تربیتی مان را در هنگام ورزش با عملمان به دانش آموزان انتقال دهیم.

معاون پرورشی و تربیت بدنی گلستان درباره ورزش دختران دانش آموز نیز گفت: به موازات ورزش پسران، ورزش دختران باید توسعه پیدا کند زیرا دختران ما امکانات بالقوه ای دارند که باید آنرا تبدیل به بالفعل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما باید بسترسازی کنیم تا همه در مدار توسعه قرار گیرند و موظف به استعدادیابی هستیم و باید آنرا کار آمد کنیم.

جباری درباره تعامل با دستگاه های ورزشی دیگر گفت: اگر بخواهیم جایگاه فعلی ورزش دانش آموزی را حفظ و ترقی دهیم باید از امکانات فرادستی هم استفاده کنیم و با بکار گیری امکانات و تعامل با سایر دستگاه ها بتوانیم همزمان با رشد کمی به رشد کیفی و اخلاقی به رشد برسیم.

معاون پرورشی و تربیت بدنی و تندرستی سازمان آموزش و پرورش گلستان یادآور شد: مسابقات ورزشی دانش آموزی در مرحله استانی در بهمن و اسفندماه سال جاری و مرحله کشوری این مسابق در تابستان 89 برگزار می شود.

وی عنوان کرد: این مسابقات در 15 رشته پسران و 11 رشته دختران برگزار خواهد شد که منتخبان استانی پس از شرکت در اردو های آمادگی به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

کد مطلب 1012579

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