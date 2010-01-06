مسئولان بندرعباس در شهرسازی نمره قبولی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حمیدرضا عامری بعداز ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی گفت: در این شهر معیار خاصی برای شهرسازی وجود ندارد و مردم به صورت قبیله ای اقدام به خانه سازی کرده و محلات را شکل داده اند.

عامری تصریح کرد: نمای شهری نیز صفر می گیرد زیرا وارداتی و کپی برداری است و تناسبی با محیط بندرعباس ندارد که نشان دهنده عدم مطالعه کافی در جهت پاسخگویی به محیط این فضا شکل گرفته است.

وی ادامه داد: در این نما می توان بتن را در کنار شیشه و شیشه مشاهده کرد که هیچ نوع تناسبی با هم ندارند و این تنها نمونه از نمای شهری است.

عضو هیئت علمی با اشاره به نمای شهری از نظر زیبا شناسی گفت: نمای شهری باید باعث شادابی مردم شود در صورتی که اکنون نمای شهری بندرعباس خستگی را به مردم تزریق می کند و باید در نمای شهری حداقلهای زیبا سازی رعایت شود که تا کنون چنین نیوده است.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم به مبلمان شهری نمره دهیم باید نمره صفر را برا آن در نظر بگیریم که نتیجه عدم مطالعه در این بخش است و نشان دهند عدم توجه شهر داری به کارهای دانشگاهی است.

وی یاد آور شد: به عنوان مثال در سطل های زباله که بخشی از مبلمان شهری را تشکیل می دهند انواع رنگها را می توان دید در صورتی که باید یک نوع رنگ برای آنها در سطح شهر استفاده کرد.

عامری با اشاره به پیش آمدگی ساختمانها به سمت خیابان گفت: این جلو آمدن باید از فاصله شش متری باشد زیرا اگر در فاصله کمتر باشد خطر برخورد وسایل نقلیه عبوری وجود دارد.

وی متذکر شد: این فضا نباید به عنوان قسمت اصلی ساختمان استفاده شود زیرا با توجه به وجود گسل در این منطقه اگر زلزله ای به وقوع پیوندد اولین نقطه ای است که تخریب می شود.