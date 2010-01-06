اعطای تسهیلات به متقاضیان احداث سردخانه محصولات کشاورزی درخراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: در راستای اجرای مصوبه سفر دوم رئیس جمهور به خراسان جنوبی به متقاضیان سردخانه محصولات کشاورزی در این استان تسهیلات داده می شود.

وی با بیان اینکه تقریبا 100 درصد مصوبات سفر اول و دوم ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان در بخش کشاورزی اجرایی شده است، افزود: در دور اول سفر 19 پروژه در بخش کشاورزی مصوب شده است.

زاری اضافه کرد: عملیات اجرایی این پروژه ها با صرف اعتباری بالغ بر 268 میلیارد ریال به اتمام و به بهره برداری رسیده است.

وی تجهیز، تکمیل و راه اندازی پنج شرکت سهامی زراعی، تسطیح اراضی کشاورزی، ساماندهی و احداث مجتمع های گلخانه ای، تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی مستقل، ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات، اصلاح، توسعه و بهبود باغات و تولیدات گلخانه ای، اصلاح، نوسازی و بهبود دامپروری ها و مرغداریها، مطالعات و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه های آبخیز سدهای موجود، خودکفایی گندم و کمک به راه اندازی دو مرکز آموزش در استان را از جمله این پروژه ها برشمرد.

وی ایجاد پنج شرکت سهامی زراعی در استان را از شاخص ترین پروژه های سفر اول عنوان کرد و بیان داشت: در مجموع یک هزار و 181 سهامدار عضو این شرکت ها و هفت هزار و 400 هکتار از اراضی کشاورزی تححت پوشش این شرکت ها قرار دارند.

زاری با بیان تعداد منابع آبی این شرکت ها 72حلقه چاه عمیق و کل آبدهی این منابع دو هزار و سه لیتر در ثانیه بوده است، افزود: این امر برای بیش از سه هزار نفر اشتغال و برای یک هزار و 769 نفر تثبیت شغل داشته است.

وی ادامه داد: با اجرای طرح های نوین کشاورزی در این شرکت ها علاوه بر افزایش راندمان آبیاری از 31.5 درصد به 65 درصد، با افزایش ضریب مکانیزاسیون، کاهش هزینه های تولید، بهره وری و تولید محصولات کشاورزی به میزان محدود 75 درصد افزایش یافته و با ساماندهی تولیدات، توزیع و با ازاریابی محصولات کشاورزی در این شرکت ها به سهولت اجرا می شود.

زاری به تصویب هشت طرح کشاورزی در سفر دوم به استان اشاره کرد و افزود: اعطای تسهیلات ارزی و ریالی جهت ایجاد دو سردخانه و شش انبار ذخیره سازی استراتژیک در استان توسط بخش غیر دولتی برای هر واحد چهار میلیون و 500 هزار دلار تسهیلات ارزی و 140 میلیارد ریال تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، کمک های فنی و اعتباری و تسهیلات زودبازده در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در این راستا مجوز تاسیس نه سردخانه به ظرفیت 40 هزار تن صادر شده است، عنوان کرد: عملیات اجرایی ساخت یک سردخانه بزرگ در شهرستان فردوس توسط بخش خصوصی با اخذ چهار هزار و 800 میلیون ریال تسهیلات به اتمام و به بهره برداری رسیده است.

به گفته وی بیمه محصولات زعفران و زرشک که توسط کمیته فنی صندوق بیمه به تصویب رسیده و تعرفه های مصوب جهت اجرا به استان ابلاغ شده هم اکنون در حال اجرا می باشد.

وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته نیز مبلغ 32 میلیارد ریال بابت احیاء و مرمت قنوات به استان اختصاص یافته که نسبت به سال 86 بالغ بر 64 درصد افزایش داشته است.

زاری انجام طرح مطالعات بیمه گری عناب که احتمالا در سال زراعی آتی اجرا خواهد شد و انجام مطالعات ایجاد دو شرکت سهامی و زراعی در فردوس و افزایش سهم اعتبارات لایروبی قنوات استان که در سال86 مبلغ 14 میلیارد ریال بابت این موضوع اختصاص یافته و هزینه شده است از دیگر پروژه های این سفر هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه از مجموع طرح های سفر دوم، دو طرح مربوط به منابع طبیعی و آبخیزداری بوده است، یادآور شد: در مجموع جهت اجرای این پروژه ها اعتباری بالغ بر 122 میلیارد ریال هزینه شده است.