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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۰۸

هیئتهای مذهبی دانش آموزی باید در بوشهر راه اندازی شود

هیئتهای مذهبی دانش آموزی باید در بوشهر راه اندازی شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی خواستار راه اندازی هیئتهای مذهبی دانش آموزی و فعال کردن مراکز قرآنی در مدارس استان بوشهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، حجت الاسلام حسین فرامرزی بعداز ظهر چهارشنبه در نشست بررسی طرحهای فرهنگی در مدارس افزود: باید تلاش شود با راه اندازی هیئتهای مذهبی مدارس و تشکلهای دانش آموزی بتوان فرهنگ ناب اسلامی را به جوانان و نوجوانان انتقال دهیم که در این راه همکاری کادر آموزش و پرورش بسیار تاثیرگذار است.

وی با تاکید بر همکاری سازمان آموزش و پرورش با سازمان تبلیغات اسلامی افزود: قشر عظیمی از مخاطبان برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی دانش آموزان و خانواده ها بوده که باید با برنامه ریزی صحیح زمینه حضور بیشتر آنان را در مراسم و برنامه های مذهبی فراهم کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان دشتی نیز گفت: آموزش و پرورش همواره سعی کرده با هماهنگی اداره تبلیغات اسلامی به بسط و گسترش ارزشهای اصیل اسلامی و انقلابی پرداخت.

احمد زارعی افزود: گسترش فرهنگ عاشورا در کنار دیگر فرهنگهای مذهبی کشور موجب پویایی دانش آموزان می شود.

کد مطلب 1012584

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