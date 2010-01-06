هیئتهای مذهبی دانش آموزی باید در بوشهر راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، حجت الاسلام حسین فرامرزی بعداز ظهر چهارشنبه در نشست بررسی طرحهای فرهنگی در مدارس افزود: باید تلاش شود با راه اندازی هیئتهای مذهبی مدارس و تشکلهای دانش آموزی بتوان فرهنگ ناب اسلامی را به جوانان و نوجوانان انتقال دهیم که در این راه همکاری کادر آموزش و پرورش بسیار تاثیرگذار است.

وی با تاکید بر همکاری سازمان آموزش و پرورش با سازمان تبلیغات اسلامی افزود: قشر عظیمی از مخاطبان برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی دانش آموزان و خانواده ها بوده که باید با برنامه ریزی صحیح زمینه حضور بیشتر آنان را در مراسم و برنامه های مذهبی فراهم کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان دشتی نیز گفت: آموزش و پرورش همواره سعی کرده با هماهنگی اداره تبلیغات اسلامی به بسط و گسترش ارزشهای اصیل اسلامی و انقلابی پرداخت.

احمد زارعی افزود: گسترش فرهنگ عاشورا در کنار دیگر فرهنگهای مذهبی کشور موجب پویایی دانش آموزان می شود.