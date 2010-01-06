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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۵۷

رونمایی از سایت جهانی "زن مسلمان" در همایش زنان محجبه جهان اسلام

رونمایی از سایت جهانی "زن مسلمان" در همایش زنان محجبه جهان اسلام

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سایت جهانی زن مسلمان همزمان با برگزاری همایش بین المللی زنان محجبه و موفق جهان اسلام در خرم آباد رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سایت "زن مسلمان" با حضور خانم قرآنی از بانوان فعال در حوزه تالیف کتب قرآنی کشور و دارای بیش از 40 جلد کتاب در این زمینه افتتاح شد.

مسئول کمیته اطلاع رسانی همایش بین المللی زنان محجبه و موفق جهان اسلام در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: این سایت قرار است به عنوان شبکه ارتباطی بین زنان محجبه و موفق جهان اسلام در 5 قاره جهان فعالیت داشته باشد.

صدیقه حسینی با تشریح اهداف راه اندازی این سایت جهانی، تبادل آرا و نظرات زنان فعال محجبه و موفق در کشورهای مختلف دنیا را از جمله مهم ترین اهداف راه اندازی این سایت عنوان کرد.

وی یادآور شد: زنان فعال در هر نقطه دنیا می توانند با مراجعه به این سایت اینترنتی به آدرس zanemosalman.ir نسبت به ارائه نظرات، پیشنهادات و راهکارهای خود در زمینه مسائل مرتبط با زنان اقدام کنند.

همایش بین المللی زنان محجبه و موفق جهان اسلام با تقدیر از بانوانی از کشورهای آمریکا، فرانسه، رومانی، لبنان، هند، تایلند، تانزانیا، چین، عراق، پاکستان، افغانستان و ... در خرم آباد در حال برگزاری است.

 

کد مطلب 1012586

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