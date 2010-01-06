به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "رقص زمین" به کارگردانی حسین پاکدل در تماشاخانه چهارسو مجموعه تئاترشهر در حال اجراست، روزهای 17و 18 دیماه در دو نوبت اجرا میشود.
این نمایش از هشتم دیماه در حال اجرا است و با توجه به استقبالی که از این نمایش بهعمل آمده، امکان اجرا در دو نوبت برای آن در نظر گرفته شده است. مهدی سلطانی، پیام دهکردی، مرتضی آقاحسینی، عاطفه رضوی و ... ایفای نقش دارند.
نمایش "اسبهای سفید" به کارگردانی محمودرضا رحیمی در تماشاخانه سایه مجموعه تئاترشهر در حال اجراست، این نمایش هم از هشتم دیماه اجرا شده به دلیل اقبال عمومی از آن روزهای پنجشنبه و جمعه در دو نوبت 16:30 و 19 اجرا میشود. دراین نمایش شهره سلطانی، میرطاهر مظلومی، مجید جعفری، فریدون محرابی و شمسی صادقی ایفای نقش دارند.
نمایش "بهرام چوبینه" به نویسندگی و کارگردانی شکرخدا گودرزی در تماشاخانه قشقایی مجموعه تئاترشهر در حال اجراست، پایان هفته روزهای پنجشنبه و جمعه در دونوبت 16:30 و 19:30 اجرا میشود.
دراین نمایش فریبرز عربنیا، پردیس افکاری، حمید ابراهیمی، افشین زارعی، داود فتحعلیبیگی، رضا امامی، نادیا فرجی، سیروس همتی، طوفان مهردادیان، عبدالرضا فریدزاده، سیروس اسنقی، امیر مولوی، علی برجی، نیما گودرزی، کامیار آتابای، سایه کبیری، تارا ارژنگی، پیروز میرزایی، مهدی مصباحی،مهدی علینژاد، علی منفرد و سعید اژدرپور بازی میکنند.
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