30 موسسه غیرمجاز فراگیر در شهر تهران فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمودرضا کی منش ظهر چهارشنبه در حاشیه معارفه رئیس جدید دانشگاه پیام نور استان زنجان افزود: اهرم های مختلفی در خصوص برخورد با موسسات غیرمجاز آموزش دوره های فراگیر در دانشگاه پیام نور کشور طراحی شده است که بخشی از آمن مربوط به برخورد قضایی با این موسسات است که فرآیند این امر در حال طی شدن است.

وی با اشاره به پذیرش دانشجو بصورت فراگیر در دانشگاه های پیام نور کشور، اطلاع رسانی در خصوص نحوه تحصیل در دوره های فراگیر را برای ممانعت از فعالیت موسسات غیرمجاز مورد تاکید قرار داد و ادامه داد: با موسساتی که با استفاده از این عنوان فعالیت غیرقانونی دارند، برخورد می شود.

کی منش تصریح کرد: دوره های آموزشی در موسسات فراگیر غیرمجاز به رغم هزینه های هنگفت که این موسسات دریافت می کنند در حد مطلوب نیست و در دانشگاه این دوره ها به شکل مطلوب و برنامه ریزی شده فعال است.

معاون طرح و توسعه دانشگاه پیام نور در ادامه با بیان اینکه سیاست این دانشگاه در برخورد قوی و قانونی با موسسات غیرمجاز فراگیر دارد، افزود: در این خصوص نامه نگاری با وزارت علوم صورت گرفته و خواستار برخورد جدی مسئولان با این مسئله شدیم.

وی پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور را براساس میزان ظرفیت هر استان عنوان کرد و افزود: دانشگاه پیام نور زنجان یکی از دانشگاه های فعال کشور است.

معاون طرح و توسعه دانشگاه پیام نور افزود: مدارک دانشجویان فراگیر معادل مدارک رسمی دانشگاه های کشور است و هیچ تفاوتی در ارزش آن وجود ندارد.

کی منش بر لزوم پرداخت شهریه توسط دانشجویان در زمان مقرر تاکید کرد و گفت: سخت گیری دانشگاه پیام نور در این خصوص، به علت بی تفاوتی برخی از دانشجویان نسبت به پرداخت شهریه در طول ترم است.

وی یادآور شد: دانشجویان می توانند شهریه خود را در طول ترم به حساب دانشگاه واریز کنند و دانشجویانی که بدهی خود به دانشگاه را پرداخت نکنند نمی توانند در امتحانات شرکت کنند.

کی منش گفت: برای دانشجویانی که مشکلات مالی دارند و قادر به پرداخت شهریه خود در مهلت مقرر نیستند وام دانشجویی پیش بینی شده است.

وضعیت ریاست زیاری در دانشگاه پیام نور هنوز مشخص نیست

کی منش مسائل موجود در خصوص وضعیت ریاست زیاری در دانشگاه پیام نور کشور، این مسئله را تنها در حد حرف و حدیث دانست و گفت: قرار بود طبق برنامه زمانبندی بحث رسیدگی به ریاست آقای زیاری در جلسه شورای انقلاب فرهنگی مطرح شود که بنا به دلیل عدم حضور ریاست جمهور که در سفر بودند این مسئله به تعویق افتاد و در آینده بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: امیدواریم در آینده نزدیک با در دستور قرار گرفتن بحث ریاست دانشگاه پیام نور مسئله ریاست این دانشگاه مشخص شود.

معاون طرح و برنامه دانشگاه پیام نور کشور در خصوص راه اندازی دفاتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه پیام نور کشور اظهار داشت: در بسیاری از دانشگاه ها اقدامات لازم جهت راه اندازی این دفتر انجام شده است.

کی منش توسعه کیفی را در کنار توسعه کمی از اهداف مهم دانشگاه پیام نور دانست و تصریح کرد: در حال حاضر اولویت دانشگاه پیام نور توسعه کیفی است و در کنار آن توجه ویژه به بحث توسعه کمی را نیز داریم.

وی از عدم معرفی ریاست دانشگاه پیام نور زنجان در طی نزدیک به یک ترم بی اطلاعی کرد و گفت: من تنها طی دو و سه هفته اخیر به عنوان معاونت طرح و توسعه فعالیت می کنم و اطلاعی از فرایند چندماه اخیر ندارم.

همزمان با حضور کی منش دکتر جاوری، رئیس سابق دانشگاه پیام نور زنجان پس از چندماه حضور خود در ریاست دانشگاه پیام نور زنجان بدون حضور در مراسم تودیع شد و دکتر سیدمحمد موسوی به عنوان ریاست جدید دانشگاه پیام نور استان زنجان معرفی شد.

این مراسم بدون حضور مسئولان استان برگزار شد.