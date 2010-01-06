لیگ برتر ایران در رده پنجاهم لیگ های جهان / انگلیس اول است

به گزارش خبرگزاری مهر، در رده بندی اعلام شده از سوی سایت فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال، لیگ برتر انگلیس با 1187 امتیاز در رده نخست قرار دارد. لیگ اسپانیا (لالیگا) با 1077 امتیاز در جایگاه دوم است و بوندس لیگا با 1031 امتیاز در رده سوم این رده بندی قرر دارد.

لیگ برتر فوتبال ایران با 5/329 امتیاز در رده پنجاهم این رده بندی قرار دارد. ژاپن (جی لیگ) با 460 امتیاز در رده نخست تیم های آسیایی قرار دارد.

رده بندی پنج لیگ برتر جهان:

1- لیگ برتر انگلستان 1187 امتیاز

2- اسپانیا (لالیگا) 1077 متیاز

3- آلمان (بوندسلیگا) 1031 امتیاز

4-برزیل 941 امتیاز

5- ایتالیا (سری آ) 920 امتیاز

رده بندی پنج لیگ برتر آسیا:

1- ژاپن (جی لیگ) 460 امتیاز - 28 جهان

2- کره جنوبی (کی لیگ) 413 امتیاز - 31 جهان

3- عربستان سعودی 5/405 امتیاز - 32 جهان

4- ازبکستان 5/403 امتیاز - 33 جهان

5- ایران 5/329 امتیاز- 50 جهان