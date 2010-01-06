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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۴۰

سایت تاریخ و آمار اعلام کرد/

لیگ برتر ایران در رده پنجاهم لیگ های جهان / انگلیس اول است

لیگ برتر ایران در رده پنجاهم لیگ های جهان / انگلیس اول است

سایت فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال (IFFH) بتازگی رده بندی لیگ های فوتبال جهان را اعلام کرده که لیگ برتر ایران در رده پنجاهم این فهرست قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در رده بندی اعلام شده از سوی سایت فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال، لیگ برتر انگلیس با 1187 امتیاز در رده نخست قرار دارد. لیگ اسپانیا (لالیگا) با 1077 امتیاز در جایگاه دوم است و بوندس لیگا با 1031 امتیاز در رده سوم این رده بندی قرر دارد.

لیگ برتر فوتبال ایران با 5/329 امتیاز در رده پنجاهم این رده بندی قرار دارد. ژاپن (جی لیگ) با 460 امتیاز در رده نخست تیم های آسیایی  قرار دارد.

رده بندی پنج لیگ برتر جهان:
1- لیگ برتر انگلستان 1187 امتیاز
2- اسپانیا (لالیگا) 1077 متیاز
3- آلمان (بوندسلیگا) 1031 امتیاز
4-برزیل 941 امتیاز
5- ایتالیا (سری آ) 920 امتیاز

رده بندی پنج لیگ برتر آسیا:
1- ژاپن (جی لیگ) 460 امتیاز - 28 جهان
2- کره جنوبی (کی لیگ) 413 امتیاز - 31 جهان
3- عربستان سعودی 5/405 امتیاز - 32 جهان
4- ازبکستان 5/403 امتیاز - 33 جهان
5- ایران 5/329 امتیاز- 50 جهان

کد مطلب 1012589

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