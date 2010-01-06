لیگ برتر ایران در رده پنجاهم لیگ های جهان / انگلیس اول است

به گزارش خبرگزاری مهر، در رده بندی اعلام شده از سوی سایت فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال، لیگ برتر انگلیس با 1187 امتیاز در رده نخست قرار دارد. لیگ اسپانیا (لالیگا) با 1077 امتیاز در جایگاه دوم است و بوندس لیگا با 1031 امتیاز در رده سوم این رده بندی قرر دارد.
لیگ برتر فوتبال ایران با 5/329 امتیاز در رده پنجاهم این رده بندی قرار دارد. ژاپن (جی لیگ) با 460 امتیاز در رده نخست تیم های آسیایی قرار دارد.
رده بندی پنج لیگ برتر جهان:
1- لیگ برتر انگلستان 1187 امتیاز
2- اسپانیا (لالیگا) 1077 متیاز
3- آلمان (بوندسلیگا) 1031 امتیاز
4-برزیل 941 امتیاز
5- ایتالیا (سری آ) 920 امتیاز
رده بندی پنج لیگ برتر آسیا:
1- ژاپن (جی لیگ) 460 امتیاز - 28 جهان
2- کره جنوبی (کی لیگ) 413 امتیاز - 31 جهان
3- عربستان سعودی 5/405 امتیاز - 32 جهان
4- ازبکستان 5/403 امتیاز - 33 جهان
5- ایران 5/329 امتیاز- 50 جهان
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