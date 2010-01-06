صدور قبوض جریمه در کرمان هفت برابر شده است

علی سلیم نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از برخورد شدید با متخلفان قوانین راهنمایی و رانندگی در راستای حفظ سلامت افراد جامعه و نظم ترافیکی خبر داد.

وی گفت: در همین راستا طی 9 ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته توقیف خودروهای متخلف 49 برابر افزایش یافته است و در همین چارچوب میزان صدور قبوض جریمه نیز هفت درصد افزایش نشان می دهد.

سلیم نیا عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 16 هزار و 149 خودروی متخلف در استان کرمان توقیف شده است.

فرمانده راهنمایی و رانندگی استان کرمان با اشاره به نقش موثر موتورسیکلتها در بروز سوانح رانندگی افزود: 34 هزار و 255 موتورسیکلت نیز در استان متوقف شده است که این آمار نیز با افزایش 36 درصدی نسبت به سال گذشته همراه است.

وی سرعت غیر مجاز، سبق غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز و انجام حرکات حادثه ساز و به همراه نداشتن مدارک قانونی را از مهمترین دلایل توقف وسایل نقلیه اعلام کرد.

سلیم نیا افزود: در همین مدت 581 هزار و 858 قبض جریمه نیز صادر شده است.