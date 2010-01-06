طرح جامع خطرپذیری کشور تهیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله شیشه گر بعد از ظهر چهارشنبه در کارگروه سیل و طغیان رودخانه های گلستان افزود: در راستای تهیه این طرح باید تهدیدهای استان از نظر سیل مورد بررسی قرار گرفته و برای پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از آن برنامه‌ریزی شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه سیلاب مهمترین حادثه در گلستان است، کارگروه سیل گلستان با تیزبینی و شناخت مشکلات برنامه های خوبی برای پیشگیری و کاهش خسارات سیل را به اجرا گذاشته است.

شیشه گر از فعالیت کارگروه سیل و طغیان رودخانه‌ های گلستان قدردانی کرد و گفت: جلسات مستمر و تصمیمات موثر به همراه پیگیری مجدانه از جمله ویژگی های این کارگروه است.

قائم مقام سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به سیل خیز بودن استان گلستان بیان کرد: تجربیات و برنامه های کارگروه سیل گلستان باید در اختیار سایر استانها قرار داده شود تا آنها از این برنامه ‌ها الگوگیری کنند.



شیشه‌گر اجرای طرح هشدار سیل در استان گلستان را مهم ارزیابی کرد و افزود: اجرای این طرح که برای نخستین بار در کشور اجرا می شود، قابل تقدیر بوده که باید با تامین اعتبار مورد نیاز، در سراسر استان اجرا شود.